Escuela de Formación Sindical 2026 fortalece las competencias de trabajadores y dirigentes sindicales de Magallanes.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría del Trabajo y ejecutada por la Universidad SEK, contempla 75 horas pedagógicas de capacitación en derechos laborales, liderazgo, negociación colectiva y diálogo social para un total de 50 beneficiarios/as.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de representación, liderazgo y participación de trabajadores y dirigentes sindicales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, se está desarrollando en Punta Arenas la Escuela de Formación Sindical 2026, iniciativa impulsada por la Subsecretaría del Trabajo, a través de su División de Diálogo Social y Formación Sindical, y ejecutada por la Universidad SEK.

El programa, cuya ceremonia de inauguración se realizó el pasado 13 de noviembre, forma parte de la Estrategia de Formación Sindical 2026 y busca entregar herramientas prácticas y conocimientos que contribuyan al fortalecimiento de las organizaciones sindicales, promoviendo relaciones laborales colaborativas, el respeto de los derechos fundamentales y el trabajo decente.

La escuela contempla 75 horas pedagógicas de formación, distribuidas en tres módulos, que abordan los desafíos del liderazgo sindical en el siglo XXI, la vinculación con el medio y el desarrollo de habilidades para una gestión sindical efectiva.

Entre las principales materias consideradas destacan la normativa laboral, los derechos fundamentales, la negociación colectiva, la Ley Karin, la igualdad de género, la seguridad y salud en el trabajo, las habilidades comunicacionales, las herramientas digitales y las estrategias de diálogo social.

Al respecto, el seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, destacó la importancia de generar espacios de capacitación que permitan fortalecer el rol de las organizaciones sindicales y su participación en el desarrollo laboral de la región.

“Como Ministerio del Trabajo, estamos convencidos de que fortalecer las capacidades de nuestros dirigentes y trabajadores es fundamental para avanzar hacia relaciones laborales más colaborativas y constructivas. Esta escuela representa una oportunidad concreta para que quienes ejercen o aspiran a ejercer un liderazgo sindical puedan adquirir nuevas herramientas, conocer sus derechos y desarrollar habilidades que les permitan representar de mejor manera a sus organizaciones y enfrentar los desafíos del mundo laboral actual”, señaló la autoridad regional.

Asimismo, el seremi agregó que “queremos promover la formación de líderes preparados, informados y con capacidad de diálogo, porque entendemos que las organizaciones sindicales cumplen un rol fundamental en la defensa de los derechos de las y los trabajadores, pero también en la construcción de acuerdos que contribuyan al desarrollo productivo y social de nuestra región”.

Por eso, añadió, “valoramos especialmente que estas instancias de formación se desarrollen en Magallanes y permitan acercar conocimientos y oportunidades de capacitación a nuestros trabajadores de la zona”.

Las jornadas se desarrollan bajo una modalidad semipresencial, combinando clases presenciales en dependencias de la Caja de Compensación La Araucana con sesiones telemáticas. El proceso formativo se extenderá hasta el próximo 11 de diciembre, fecha en que está programada la ceremonia de certificación de quienes cumplan con los requisitos de aprobación.

Iniciativa de alcance nacional

La Escuela de Formación Sindical de Magallanes se enmarca en un conjunto de 35 proyectos de formación sindical y diálogo social contemplados por la Subsecretaría del Trabajo para 2026, de los cuales 26 se desarrollarán en regiones y nueve en la Región Metropolitana.

Estas iniciativas consideran tres líneas de acción: Escuelas de Formación Sindical, Mesas de Diálogo Social y Escuelas de Formación para Micro y Pequeñas Empresas (MIPES), orientadas a fortalecer las competencias de trabajadores, dirigentes sindicales y empleadores.

De esta manera, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social continúa impulsando espacios de aprendizaje y participación que contribuyan a mejorar las relaciones laborales, fortalecer el diálogo entre los distintos actores del mundo del trabajo y promover condiciones de empleo basadas en el respeto, la colaboración y el trabajo decente.