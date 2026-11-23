SAG denuncia ante Fiscalía hallazgo de canquenes colorados con lesiones provocadas por proyectiles

La gravedad de los hechos motivó al Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes a reforzar las fiscalizaciones en sectores donde habita esta especie protegida, destacando la importancia de la colaboración ciudadana y el trabajo público-privado para su conservación.

Punta Arenas, 23 de noviembre de 2026.- Tras recibir una denuncia por el hallazgo de dos ejemplares de canquén colorado (Chloephaga rubidiceps) con fracturas de ala provocadas por impactos de proyectiles, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Magallanes remitió los antecedentes al Ministerio Público, con el propósito de que se investiguen los hechos, se determinen las eventuales responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan.

La situación reviste especial gravedad considerando que se trata de una especie protegida por la Ley de Caza N° 19.473 y su Reglamento, normativa que prohíbe su caza y captura, y establece sanciones ante su incumplimiento. A ello se suma que actualmente el canquén colorado se encuentra en período de nidificación y crianza, una etapa especialmente sensible para su conservación.

Igualmente, SAG Magallanes reforzó sus acciones de fiscalización y vigilancia en sectores donde habita la especie, realizando recorridos preventivos por el Monumento Natural Canquén Colorado y áreas aledañas. Durante estas labores se constató la presencia de al menos 12 ejemplares, sin observar aves muertas o lesionadas ni detectar actividades de caza en los lugares inspeccionados.

Desde el Servicio destacaron especialmente el compromiso de las personas y organizaciones vinculadas al estudio y protección de la fauna silvestre, cuya denuncia permitió alertar sobre esta situación. Asimismo, enfatizaron que la colaboración público-privada resulta fundamental para fortalecer la conservación de estas especies, particularmente mediante la participación activa de residentes y usuarios de los espacios naturales, quienes pueden contribuir adoptando buenas prácticas, observando su entorno y denunciando cualquier actividad ilícita.

Este compromiso ciudadano cobra especial relevancia durante la temporada estival, cuando aumentan los paseos de fin de año, campamentos y actividades recreativas en sectores que también son hábitat del canquén colorado. Por ello, el SAG llamó a disfrutar responsablemente de estos espacios, respetando las áreas de protección, manteniendo distancia de las aves y evitando cualquier intervención que signifique alterar los ciclos naturales de estas especies.

Asimismo, reiteró la importancia de la tenencia responsable de mascotas, haciendo un especial llamado a no permitir que perros y otros animales domésticos deambulen libremente, bajo ninguna circunstancia, especialmente en sectores donde existen aves nidificando. Su presencia sin supervisión puede provocar persecuciones, abandono de nidos, destrucción de huevos o lesiones a ejemplares adultos y crías, constituyendo una amenaza adicional para la conservación de la fauna silvestre.

Paralelamente, y como parte de las medidas preventivas, SAG estableció coordinaciones con Carabineros, CONAF y representantes de la Fundación Rewilding Chile, con el propósito de fortalecer la vigilancia, facilitar la detección y denuncia oportuna de eventuales ilícitos y promover un trabajo interinstitucional orientado a la protección de esta especie emblemática de Magallanes.

Finalmente, el Servicio informó que continuará reforzando las fiscalizaciones para velar por el cumplimiento de la Ley de Caza, reiterando el llamado a la comunidad a conocer, proteger y disfrutar responsablemente de nuestro patrimonio natural.