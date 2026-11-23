Aeronave C-130 Hércules de la FACH en la Antártica: realizó entrenamiento de tripulaciones y apoyo logístico en Glaciar Unión.

La aeronave del Grupo de Aviación N°10 efectuó vuelos directos entre Punta Arenas y la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, transportando suministros y equipamiento para apoyar el desarrollo de la campaña antártica.

En el marco de la campaña que desarrolla la Fuerza Aérea de Chile en el Círculo Polar Antártico, un avión C-130 Hércules del Grupo de Aviación N°10 despegó el viernes 20 de noviembre desde la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, con destino a la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, en una misión que combinó el entrenamiento de sus tripulaciones con el transporte de suministros logísticos.

La actividad permitió a los Aviadores Militares fortalecer sus capacidades en uno de los entornos más exigentes para la aviación, caracterizado por temperaturas extremas, condiciones meteorológicas cambiantes y una geografía dominada por extensas superficies de hielo. Estas particularidades demandan una rigurosa preparación y un trabajo coordinado para operar de manera segura y eficiente.

Asimismo, la aeronave trasladó alimentación y equipamiento destinados a mantener las condiciones de habitabilidad de la Estación Polar, además de contribuir al funcionamiento de sus instalaciones y al desarrollo de las tareas contempladas durante la campaña.

Actualmente, la dotación completa de Glaciar Unión se encuentra desplegada en el lugar, efectuando las actividades programadas, entre ellas exploraciones terrestres y vuelos de apoyo a las investigaciones científicas previstas en distintos sectores del territorio antártico, como GL-1, Monte Vinson y Glaciar Schanz.

Tras arribar a su destino el viernes 20 de noviembre, el C-130 Hércules regresó a Punta Arenas en la madrugada del sábado 21, completando ambos trayectos de manera directa y sin escalas. La misión permitió demostrar las capacidades de la aeronave y de su personal para realizar vuelos de larga distancia, junto con contribuir al sostenimiento logístico de las labores que se desarrollan en el interior del Continente Blanco.