Con énfasis en salud, infraestructura y defensa rural, Río Verde celebró su 45° Aniversario.

Durante la ceremonia encabezada por la alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos, se destacaron avances en la Posta Rural, la adquisición del camión multipropósito, la pronta inauguración del Gimnasio Municipal y la Clínica Veterinaria Móvil, abordando con firmeza la situación de las Becas Municipales.

En una ceremonia cargada de identidad patagónica, la Ilustre Municipalidad de Río Verde conmemoró sus 45 años de historia institucional junto a autoridades regionales, concejales, funcionarios y vecinos del campo y del mar.

En su discurso, la alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos presentó un balance marcado por la transparencia y la captación de recursos externos para fortalecer la calidad de vida en un territorio extenso, rural e insular.

Destacaron las mejoras en la Posta Rural “Germán Saldivia” financiadas por el Servicio de Salud Magallanes —incluyendo el cambio completo de piso y equipamiento clínico—, la entrega de tensiómetros y glucómetros para adultos y la cicletada “Pedalea y Aprende” junto a la Escuela G-33 Bernardo de Bruyne.

Asimismo, resaltó la adquisición de un camión multipropósito con recursos del Royalty Minero para emergencias climáticas y caminos, la pronta inauguración de la Clínica Veterinaria Móvil para animales mayores y menores, y la continuidad de capacitaciones y nivelación escolar.

Transparencia y defensa de los estudiantes de Río Verde Uno de los pasajes centrales estuvo dedicado a las Becas Municipales, actualmente en pausa mientras el municipio subsana observaciones de la Contraloría Regional de Magallanes. La alcaldesa fue categórica al defender la realidad geográfica y educacional de la comuna:

“Hoy la Contraloría nos exige acreditar que el estudiante resida y habite en nuestro territorio, pero en la práctica eso resulta materialmente imposible si se entiende como una permanencia diaria y permanente: en Río Verde no existen proyectos habitacionales, nuestra Escuela Bernardo de Bruyne solo imparte educación parvularia y básica multigrado, y es imposible que un alumno pueda permanecer viviendo en el lugar de trabajo de sus padres, como son las estancias, pontones o centros de cultivo que operan bajo sistemas de turnos cerrados. Por eso, nuestros jóvenes deben trasladarse fuera de la comuna para cursar la enseñanza media o superior por estricta necesidad, sin dejar jamás de ser hijos e hijas de Río Verde. Estamos trabajando firmemente en este reglamento para que se reconozca esta realidad y nuestros estudiantes recuperen pronto el apoyo que merecen”.

De igual forma, confirmó que tras superar problemas técnicos y administrativos heredados de la gestión anterior respecto al emplazamiento de la obra, y acatando el pronunciamiento de Contraloría que ordenó continuar los trabajos para resguardar la inversión pública, el Gimnasio Municipal está ad-portas de su inauguración.

Finalmente, se rindió un emotivo reconocimiento a vecinos de los sectores Norte y Sur de Isla Riesco y del continente, además de un funcionario municipal, quienes se han destacado por su compromiso incondicional, espíritu solidario y colaboración constante en el desarrollo de las actividades comunitarias y en el apoyo permanente a la labor de la Posta Rural, reflejando el verdadero sentido de pertenencia que sostiene a Río Verde.