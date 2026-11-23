“Pedalea y Aprende”: cicletada intergeneracional se consolida en Río Verde y proyecta nuevas versiones.

La iniciativa, creada por un profesor de educación física y el especialista en formación al aire libre de la NOLS , reunió a estudiantes y adultos mayores en una jornada de actividad física, aprendizaje y encuentro comunitario, con el apoyo de instituciones locales y la Seremi del Deporte de Magallanes.

Río Verde, noviembre de 2026.– Con una entusiasta participación de estudiantes, adultos mayores y vecinos de la comuna, se desarrolló una nueva versión de la cicletada intergeneracional “Pedalea y Aprende”, iniciativa que busca promover la actividad física, los hábitos de vida saludable y la convivencia entre distintas generaciones, aprovechando el entorno natural de Río Verde.

La actividad, que este año celebró su segunda versión, congregó a 70 participantes, quienes compartieron una jornada deportiva y recreativa marcada por el compañerismo, la integración y el aprendizaje sobre el entorno.

El recorrido contempló desde Villa Ponsomby hasta la estancia de Río Verde (ida y vuelta), completando una distancia aproximada de 12 kilómetros, en un circuito que permitió a los participantes disfrutar del paisaje y las características naturales de la comuna.

De una idea educativa a una iniciativa que se consolida

La historia de “Pedalea y Aprende” comenzó en 2024, cuando el docentes de Educación Física Pablo Oyarzún y el de Felipe Vera especialista en formación al aire libre de la NOLS, fundadores de la organización recreativa y educacional “Pedaleros Subantárticos”, crearon el proyecto piloto de una cicletada orientada a promover la actividad física y el cuidado del medio ambiente mediante el uso de la bicicleta.

Un año después, en 2025, la iniciativa concretó su primera versión en la comuna de Río Verde. Tras el éxito de aquella experiencia, el evento comenzó a crecer y sumar el respaldo de nuevas entidades e instituciones, consolidándose progresivamente como un espacio de encuentro, aprendizaje y recreación para la comunidad.

Actualmente, “Pedalea y Aprende” se desarrolla bajo el alero de la Escuela Bernardo de Bruyne, con la colaboración de la Posta de Salud Rural de Río Verde, además del decisivo apoyo de la Municipalidad de Río Verde y la Seremi del Deporte de Magallanes, instituciones que han contribuido a fortalecer su organización y proyección.

La alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, destacó el valor de esta iniciativa para fortalecer los espacios de encuentro comunitario y fomentar la actividad física entre personas de distintas edades.

“Para nuestra comuna es muy importante respaldar actividades como ésta, que reúnen a niños, jóvenes y adultos mayores en torno al deporte y la vida saludable. Queremos que Río Verde siga siendo un espacio donde las buenas ideas puedan crecer, consolidarse y convertirse en experiencias que beneficien a toda nuestra comunidad”, señaló la jefa comunal.

Por su parte, uno de los creadores y organizadores de la cicletada, el profesor Pablo Oyarzún, valoró el crecimiento que ha experimentado la iniciativa y el compromiso de las instituciones que hoy colaboran en su realización.

“Cuando pensamos esta actividad junto a Felipe Vera, nuestra intención era generar un espacio donde distintas generaciones pudieran compartir, aprender y disfrutar del deporte, promoviendo también el cuidado del medio ambiente. Hoy vemos cómo esa idea se ha ido consolidando gracias al apoyo de la comunidad y las instituciones que se han sumado. Esperamos que sigan desarrollándose nuevas versiones y que esta experiencia pueda replicarse en otras comunas de Magallanes”, expresó Oyarzún.

Asimismo, Paula Valderas, docente encargada de la escuela Bernardo de Bruyne, celebró el encuentro porque incentiva hábitos saludables que permiten formar conductas duraderas para reducir los niveles de sedentarismo presentes en Magallanes.

Valderas agregó que “la iniciativa también nace con el propósito de fortalecer la convivencia entre comunidades educativas y fomentar el reconocimiento y la valoración del territorio y su patrimonio natural. Por eso, nos enorgullece que, desde una pequeña escuela rural, podamos generar espacios de encuentro que convoquen a distintas comunas de nuestra región”.

Deporte, integración y vida saludable

La jornada también contó con la participación activa del seremi del Deporte de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jacques Roux, quien se sumó al recorrido junto a los asistentes, reafirmando el compromiso de la cartera con la promoción de la actividad física y el deporte en las distintas comunas de la región.

“Estas iniciativas demuestran que el deporte también es una herramienta de integración social y encuentro entre generaciones. Es especialmente valioso que se desarrollen en comunas como Río Verde, porque permiten descentralizar la actividad deportiva y acercar sus beneficios a más personas. Queremos que experiencias como ésta continúen creciendo y puedan inspirar a otras comunidades”, sostuvo la autoridad regional.

Entre los protagonistas de la jornada estuvieron los niños y niñas que participaron en el recorrido, quienes disfrutaron de una experiencia que combinó recreación, ejercicio y contacto con la naturaleza.

“Lo pasé muy bien porque pudimos andar en bicicleta, compartir con otras personas y conocer lugares muy bonitos. Me gustaría volver a participar el próximo año”, agradeció Aukan Riquelme, de la escuela Patagonia de Punta Arenas.

Una experiencia con proyección regional

Más allá de su carácter recreativo, “Pedalea y Aprende” busca consolidarse como una actividad permanente que contribuya a fortalecer los vínculos comunitarios, promover estilos de vida saludables y fomentar el respeto por el medio ambiente desde la infancia hasta la adultez mayor.

Sus organizadores esperan que el trabajo conjunto entre docentes, establecimientos educacionales, municipio, salud rural y autoridades deportivas permita seguir desarrollando nuevas versiones, ampliando progresivamente su convocatoria y generando las condiciones para que esta experiencia pueda ser replicada en otras comunas de la Región de Magallanes.

De esta manera, la cicletada continúa posicionándose como un espacio de encuentro intergeneracional, donde el deporte, la educación ambiental y la colaboración institucional se unen para contribuir al bienestar de la comunidad.

Finalmente, los organizadores agradecieron el apoyo de los colaboradores que hicieron posible esta actividad, entre los cuales destacan: la Municipalidad de Río Verde, Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, La Patota Bike, City Jump, las empresas que operan en la comuna (Cermaq y Blumar), la Caja de Compensación los Andes, Pajareras Australes y la Universidad de Magallanes.