La cumbre de Shentzhen | Ernesto Sepúlveda T. | Opinión

Esta semana estuvo marcada por la gira del presidente José Antonio Kast, y su participación en la trigésimo primera reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, conocido por su sigla APEC. En esta oportunidad la reunión se efectuó en el gigante chino. Chile ingresó a la APEC en 1994, durante el gobierno del presidente Aylwin, y ha organizado la reunión en dos oportunidades, en 2004, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, y en 2019 durante el segundo gobierno del difunto presidente Piñera.

Según cifras de la Subsecretaría de Relaciones Económicas de la cancillería el 74,6% de las exportaciones chilenas se dirigen a APEC, porcentaje equivalente a US$ 74.707 millones en 2024. Desde que Chile ingresó al Foro en 1994, las exportaciones han crecido a una tasa anual promedio superior al 8%. APEC representa la mayor parte de las importaciones de Chile, con un 58% que provienen de APEC en datos de 2024, alcanzando los US$ 48.896 millones.

En el ámbito de las inversiones, las economías APEC representan alrededor del 28,7 de la inversión extranjera en Chile alcanzando un stock total de US$ 82.382 millones (2023-2024). Por su parte, la inversión de Chile en la región APEC supera los US$ 34.054 millones, representando cerca del 20% de los capitales nacionales en el exterior.

El foro APEC reúne a los principales socios comerciales de Chile como son China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Canadá, además de aliados estratégicos como México y Perú (miembros también de la Alianza del Pacífico) y Nueva Zelanda. Chile ha suscrito 19 acuerdos económico-comerciales de diferente alcance que involucran a 17 de las otras 20 economías de APEC.

Después de semanas de mucha tensión política para el oficialismo, la gira al Asia-Pacifico le vino como anillo al dedo al presidente Kast, que, en la previa a embarcarse, tuvo que enfrentar el primer paro camionero de su mandato. La solución le costará cerca de mil millones de dólares al Estado de Chile entre 2026 y 2027, en clara contradicción a la lógica impuesta desde marzo.

Como suele ocurrir en estas giras, cada chascarro o tropiezo es amplificado y difundido a los cuatro vientos. Le tocó al presidente Kast a propósito de su visita previa a Vietnam. Se le recordaba sus durísimas declaraciones criticando a la presidenta Bachelet, por haber manifestado admiración por el líder vietnamita Ho Chi Ming. En su momento JAK con vehemencia califico a Ho Chi Ming como un asesino de masas, un genocida. Agudos periodistas le han recordado sus declaraciones, dado que, en visita de Estado a Vietnam, concurrió a rendir honores a la tumba de Ho. La explicación del presidente fue que ese había sido el candidato, y que ahora era el jefe de Estado, y debe representar a la nación toda. Este fin de semana, el periodista Daniel Matamala aclaró que las declaraciones originales, fueron motivadas en un error histórico. Una confusión donde el candidato Kast le atribuyó el genocidio cometido en Camboya por Pol Pot, al líder de Vietnam que había fallecido diez años antes que esto ocurriera.

Para ser justos, a sus predecesores también les pasó muchas veces. Para que hablar de las “Piñericosas” que sacaron sonrisas o carcajadas hasta el propio presidente Piñera.

La intervención del jefe de Estado Kast en la cumbre de líderes de la APEC 2026, se centró en la defensa de la apertura comercial, la transformación tecnológica y la cooperación internacional como pilares para impulsar el crecimiento económico de Chile. Remarcó la importancia del libre comercio, y de que se aplique las mismas reglas a todos, también abogó por el comercio justo donde la apertura de mercados implique oportunidades concretas para las empresas, los trabajadores y las familias. El presidente Kast, asimismo destacó el potencial de Chile en los minerales críticos para el desarrollo tecnológico, el cobre y el litio, y el potencial de Chile en energías renovables.

Al igual como los mandatarios anteriores, el presidente Kast sostuvo reuniones con altos dignatarios, quizás la más trascendente fue la que sostuvo con el presidente Xi Jinping, por ser China nuestro principal socio comercial. También sostuvo reuniones con la presidenta de Perú Keiko Fujimori, el primer ministro de Singapur, el presidente de Filipinas, el encargado de Hong Kong y el primer ministro de Malasia.

Ha sido transversal entre las fuerzas políticas la valoración de la participación del jefe de Estado en esta gira por el Asia pacífico, por estar marcada por un tono de Estado, que no se había visto en las salidas anteriores al exterior, donde se realizó visitas con un claro tinte ideológico, visitando figuras de la ultra derecha,

Considerando la verdadera debacle en adhesión ciudadana que se ha producido en estos meses, amplios espectros políticos y sociales esperan que el presidente como jefe de gobierno, haga el giro que la ciudadanía está pidiendo. La aprobación en torno al 20% en prácticamente todos los estudios de opinión, muestran un fracaso rotundo de la estrategia dirigida por los poderosos asesores del círculo cercano, ubicados en el segundo piso. Gobernar con los amigos y gente de confianza personal, lo intentó el presidente Boric en el primer año, y no resultó. El actual gobierno que se ubica en las antípodas ideológicas, aplica la misma fórmula, con resultados incluso peores.

No podemos dejar de mencionar, que la cumbre APEC, nos puso por unos días en contacto con los avances tecnológicos y urbanísticos más innovadores e impactantes del mundo. Esto se produjo porque la cumbre se efectuó en la ciudad de Shenzhen. Esta es una mega ciudad, obra de una planificación acuciosa y detallada, que generó prácticamente desde cero, la que es considerada una de las mayores ciudades inteligentes del mundo. Shenzhen se ubica en la zona que une China continental con Hong Kong, y hace sólo 40 años era una modesta comunidad rural dedicada a la actividad agrícola. Fue clave la decisión del gobierno en 1979, de declarar la ciudad como zona económica especial. Gracias a esto se produjo la apertura a la inversión y la tecnología extranjeras, lo que gatilló el que es considerado uno de los períodos de crecimiento urbano más rápidos de la historia moderna.

En menos de cincuenta años, Shenzhen pasó de ser una comunidad agrícola a una ciudad con la mayor área urbanizada del planeta. No sólo es una potencia industrial, sino también líder mundial en ciencia y tecnología y en diseño. Es llamada “La ciudad del futuro” y también la capital cultural de China. Sólo para mencionar algunos aspectos que destacan a Schenzen. Es el principal productor de drones de China, y se ha hecho famosa por sus espectáculos de drones con luces y fuegos artificiales que han roto records guiness. La ciudad es una de las áreas urbanas con mayor cantidad de espacios verdes del planeta. Fue diseñada considerando parques, árboles y jardines que cubren el 50% de los espacios urbanos.

Shenzhen ha sido reconocida como ciudad del diseño por la UNESCO, cuenta con el primer museo de diseño de China. El diseño futurista de sus calles y edificios, conecta el diseño, la tecnología y la vida cotidiana de sus habitantes. Asimismo, la vida cultural de la ciudad es muy intensa dada la cantidad de museos y galerías de artes. El museo de Historia Natural de Shentzhen cuenta con espacios inmersivos que permiten recorrer 4.600 millones de años de nuestro planeta.

En Shenzhen se encuentra el paraíso para quienes amamos los libros. La ciudad del libro, el centro comercial de libros más grande de China, y con seguridad uno de los más grandes del mundo. Entre los numerosos locales, existen librerías que permanecen abiertas todos los días, y que atienden a público las 24 horas. También se puede ir a un “bar literario”, y beber un vino mientras lees toda la noche. En otro distrito de la ciudad existe el Pueblo de pinturas de Dafen, donde se puede adquirir una reproducción a oleo de cualquier pintura famosa. Hasta hace un par de décadas en el lugar se producía más de la mitad de las réplicas de pinturas del mundo.

Shentzhen es una ciudad que funciona con energías renovables, y el 100% de su red de transporte público es eléctrica. Shenzhen se transformó de una zona fronteriza rural en una megaciudad de 20 millones de personas, un centro de tecnología digital reconocido internacionalmente y la zona económica más exitosa del mundo.

El breve paso del jefe de estado chileno por la Cumbre APEC nos puso transitoriamente en contacto con el centro de desarrollo urbano y tecnológico más avanzado del planeta. Chile pese a ser un pequeño país, puede jugar un rol en el desarrollo digital y en el desarrollo de nuevas tecnologías del planeta. Pero eso depende de la conducción de nuestras relaciones internacionales y económicas. Ante la opción de adherir sumisamente a los designios imperiales de Trump, Chile debe anteponer el interés superior de la nación, y debe optar por el no alineamiento activo. Chile debe conservar su autonomía plena para negociar las mejores condiciones para la explotación de nuestros minerales críticos. Pero sobre todas las cosas, debemos pasar del mero extractivismo a la incorporación de valor, y al desarrollo tecnológico que nos permita dar el salto al desarrollo.

Tal vez el viaje a China no le reporte al presidente la recuperación del 58% que le apoyó en diciembre de 2025, pero puede marcar un punto de inflexión en cuanto a una gestión de gobierno que mire más el interés general, que la agenda ideológica de un grupo determinado. Hacer el giro no es fácil ni indoloro, pero es el camino más directo para recuperar una senda de estabilidad social y política, que hoy se encuentra perdida.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 23 de noviembre de 2026.-