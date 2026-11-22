Cuando las malas decisiones se toman en Santiago, las consecuencias se pagan en Magallanes | Marco Uribe Saldivia, Presidente Regional del Frente Amplio de Magallanes | Opinión

Durante los últimos ocho meses hemos visto cómo el Gobierno de Kast ha debido enfrentar una serie de crisis que, lejos de resolverse, han terminado profundizando la incertidumbre económica y social del país. Lo preocupante no es solamente la incapacidad de anticiparse a los problemas, sino que muchas de estas dificultades son consecuencia de decisiones adoptadas por el propio Ejecutivo.

El denominado bencinazo es probablemente el ejemplo más evidente. En marzo, el Gobierno decidió modificar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (MEPCO), trasladando parte importante del incremento de los precios internacionales directamente al bolsillo de las familias. Siete meses después, y luego de un paro de transportistas, debió retroceder y comprometer importantes recursos públicos para contener un problema que pudo haberse abordado oportunamente.

La pregunta resulta inevitable: ¿era necesario esperar una paralización para comprender las consecuencias de aquella decisión?

En Magallanes, esta discusión adquiere una dimensión particularmente sensible. Vivimos en una región donde las distancias, las condiciones climáticas y nuestra ubicación geográfica hacen que el transporte no sea un lujo, sino una necesidad cotidiana. Aquí, el aumento de los combustibles no solamente encarece llenar el estanque de un vehículo. También impacta en el transporte de alimentos, la distribución de mercaderías, los servicios, la actividad productiva y, finalmente, en el costo de la vida.

Cuando aumenta el precio del combustible, en Magallanes aumenta prácticamente todo. Y cuando ese incremento se mantiene durante meses, sus consecuencias no desaparecen automáticamente porque el Gobierno decida retroceder.

Por eso resulta insuficiente celebrar una corrección tardía como si fuera una solución definitiva. Las familias magallánicas ya asumieron mayores gastos, mientras pequeños comerciantes, emprendedores y trabajadores debieron absorber costos que difícilmente recuperarán.

A esto se suma una preocupación igualmente importante: el empleo y la inversión pública.

El país enfrenta un escenario económico complejo, con un mercado laboral debilitado y crecientes dificultades para encontrar trabajo, lo que se traduce en un millón de desempleados. Sin embargo, la discusión del Presupuesto 2027 ha estado marcada por recortes a programas sociales y políticas públicas que precisamente deberían contribuir a enfrentar este escenario.

En nuestra región sabemos perfectamente lo que significa que la inversión pública se detenga. No hablamos solamente de cifras presupuestarias, sino de proyectos habitacionales, infraestructura urbana, establecimientos educacionales, obras de conectividad y equipamiento comunitario que generan empleo y mejoran concretamente la calidad de vida de las personas.

Cada obra que se posterga representa oportunidades laborales que desaparecen para trabajadores de la construcción, profesionales, técnicos, proveedores y pequeñas empresas regionales. Y cada proyecto que deja de ejecutarse significa también una necesidad de nuestras comunidades que continúa esperando respuesta.

Por eso, desde el Frente Amplio hemos planteado la necesidad de priorizar una agenda de recuperación del empleo, destinando recursos a subsidios laborales, apoyo a personas desempleadas e inversión en obras regionales y comunales. Una propuesta que considera movilizar cerca de 900 millones de dólares, incluyendo un fondo de 500 millones para infraestructura territorial.

En Magallanes, esta discusión debe traducirse en compromisos concretos: asegurar la continuidad de los proyectos habitacionales, proteger la inversión pública regional, fortalecer la ejecución presupuestaria y evitar que las decisiones de ajuste fiscal terminen castigando a territorios que ya enfrentan mayores costos estructurales.

Pero las dificultades del Gobierno no se limitan a la economía.

En materia de seguridad y justicia, las controversias asociadas a las rebajas de condenas por parte del ministro Rabat, han abierto un cuestionamiento legítimo respecto de las responsabilidades políticas y administrativas de las autoridades involucradas. Cuando existen decisiones que afectan a víctimas de delitos graves, especialmente niños, niñas y adolescentes, la obligación del Estado es actuar con transparencia, rigurosidad y pleno respeto a sus derechos.

La seguridad no puede reducirse a consignas ni a promesas de campaña. Requiere instituciones que funcionen, políticas de prevención efectivas y autoridades capaces de asumir responsabilidades cuando corresponde.

En Magallanes, además, debemos entender la seguridad desde nuestra propia realidad territorial: fortalecer la prevención comunitaria, mejorar la coordinación institucional, abordar las dificultades de conectividad y asegurar que las comunas más apartadas también cuenten con una presencia efectiva del Estado.

Lo que está en discusión, finalmente, es una manera de gobernar.

No podemos acostumbrarnos a que las decisiones se adopten sin considerar sus consecuencias territoriales, las cuales deben ser advertidas por las autoridades designadas, para que las soluciones no tengan que aparecer solamente después de una movilización o que las regiones deban asumir los costos de políticas diseñadas desde una mirada excesivamente centralista.

Magallanes necesita certezas, inversión, empleo y una política pública que reconozca sus particularidades. Necesita que el Estado sea capaz de anticiparse a los problemas y no solamente reaccionar cuando las crisis ya están instaladas.

Desde el Frente Amplio creemos que existe otro camino. Uno que ponga en el centro la protección de las familias, la recuperación del empleo, la responsabilidad institucional y una descentralización que se exprese en decisiones y recursos concretos.

Porque gobernar no consiste únicamente en administrar cifras, chequear listados o corregir errores. Gobernar significa comprender cómo esas decisiones afectan la vida cotidiana de las personas.

Y desde el extremo austral del país queremos decirlo con claridad: Magallanes no puede seguir pagando las consecuencias de decisiones que se toman lejos de su realidad.

Nuestro compromiso es seguir levantando una voz regional, crítica cuando corresponda, pero también propositiva, para defender el desarrollo de nuestro territorio y el bienestar de quienes lo habitan.

Marco Uribe Saldivia

Presidente Regional del Frente Amplio

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena