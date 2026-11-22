La plaza Esmeralda de Punta Arenas en 1892 | Historia y Memoria

Una valiosa fotografía de archivo, restaurada digitalmente, ofrece un testimonio visual único de la consolidación urbana de Punta Arenas alrededor de la actual Plaza Benjamín Muñoz Gamero —originalmente bautizada como Plaza Esmeralda y renombrada en 1871 por el gobernador Óscar Viel—. El registro retrata el corazón cívico de la ciudad en el umbral de dos hitos que cambiarían su fisonomía para siempre: el devastador incendio de junio de 1892 y el posterior auge económico de la ganadería ovina, que reemplazaría la arquitectura pionera de madera por palacios de inspiración europea.

Son los comienzos de una floreciente economía ganadera de exportación en Magallanes y la Patagonia.

Tras el decreto de colonización libre de 1867 y el reparto de solares urbanos, el perímetro central se pobló con construcciones fiscales y viviendas-comercio levantadas por pioneros chilotes y europeos. La imagen permite identificar tres piezas clave de aquella ciudad fundacional:

El efímero templo de madera: A la izquierda se observa la iglesia parroquial de madera inaugurada en febrero de 1892. Su existencia fue breve, pues el siniestro de junio de ese mismo año la redujo a cenizas. Apenas seis meses después, en diciembre de 1892, comenzaría en ese mismo sitio la construcción de la actual Iglesia Catedral.

A la izquierda se observa la iglesia parroquial de madera inaugurada en febrero de 1892. Su existencia fue breve, pues el siniestro de junio de ese mismo año la redujo a cenizas. Apenas seis meses después, en diciembre de 1892, comenzaría en ese mismo sitio la construcción de la actual Iglesia Catedral. La antigua Gobernación: En el sector central destaca una extensa edificación horizontal de madera con corredor exterior, sede de la autoridad territorial. Destruida también por el voraz incendio del 17 de junio de 1892, dio paso al actual Palacio de la Gobernación, levantado en albañilería de ladrillo bajo el diseño del arquitecto Antonio Allende e inaugurado en 1898.

En el sector central destaca una extensa edificación horizontal de madera con corredor exterior, sede de la autoridad territorial. Destruida también por el voraz incendio del 17 de junio de 1892, dio paso al actual Palacio de la Gobernación, levantado en albañilería de ladrillo bajo el diseño del arquitecto Antonio Allende e inaugurado en 1898. La casona superviviente (Bories con Waldo Seguel): Ubicada en la antigua esquina de las calles Atacama con Santiago, esta vivienda de dos pisos logró salvarse de las llamas y constituye un testimonio directo de la transición arquitectónica magallánica (1895–1920). Su volumetría y altura corresponden exactamente al inmueble donde más tarde operó la recordada Pharmacie Française de José Robert. Con el paso de los años, su primer nivel fue intervenido para abrir vitrinas comerciales —manteniendo el segundo piso como residencia— y su fachada de madera recibió revestimientos metálicos estampados y molduras europeas para armonizar con las nuevas edificaciones de ladrillo del centro.

El «antes» del Palacio Sara Braun

Uno de los detalles más reveladores del documento histórico se encuentra en el solar donde hoy se erige el icónico Palacio Sara Braun. En 1892, ese terreno estaba ocupado apenas por una modesta construcción pionera de madera de un piso acompañada de un huerto.

Solo tres años después de capturada esta vista, en 1895, Sara Braun encomendó al arquitecto francés Numa Mayer el diseño de su residencia familiar. La humilde estructura de madera fue demolida para dar cabida a la mansión neoclásica de ladrillo y piedra —construida con materiales importados desde Europa e inaugurada en 1905—, convirtiendo esta fotografía en el retrato exacto del instante previo en que la fortuna ovejera transformó una aldea de frontera en una urbe monumental.

Fuentes consultadas: