Estancia Fenton: pioneros de la ganadería y huella tehuelche en el territorio de Magallanes | Historia y Memoria

La historia de la actividad ovina en la Región de Magallanes tiene uno de sus hitos fundacionales en la Estancia Fenton, un predio de 30.000 hectáreas cuya trayectoria refleja tanto el inicio de la ganadería moderna en la zona como la memoria de los pueblos originarios que habitaron la Patagonia.

Los orígenes de esta propiedad se remontan a 1884, año en que el doctor Thomas Fenton adquirió estos terrenos e introdujo las primeras 300 ovejas traídas desde las Islas Falklands, dando inicio a la explotación ganadera en el sector. En un comienzo, el campo le fue otorgado en concesión por un período de cinco años; sin embargo, debido al desarrollo de la actividad, en 1888 dicho plazo fue prorrogado por 20 años más.

Con el paso de las décadas, la propiedad cambió de manos y hacia 1919 pasó a pertenecer a la Sociedad Ganadera Criadero Casimiro Ltda. El nombre de esta firma no fue casual: respondía a un homenaje histórico, ya que aquellas tierras formaban parte de los territorios que recorría habitualmente el cacique Casimiro, líder tehuelche que viajaba periódicamente hacia Punta Arenas.

Durante aquellos años de consolidación productiva, la estancia organizaba su trabajo territorial a través de dos puestos principales: Cañadón de la Herradura y Cabeza de Mar, sectores clave para el manejo del ganado en la pampa magallánica.