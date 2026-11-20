Municipio de Torres del Paine participa en jornada de capacitación sobre los nuevos desafíos de la gestión municipal, una iniciativa conjunta a Amumag, Sernameg y el Consejo para la Transparencia.

Torres del Paine, 20 noviembre 2026.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales frente a los desafíos actuales, se desarrolló la jornada de capacitación “Gestión Municipal para los nuevos desafíos: Innovación, Protección y Prevención”, instancia que contó con la presencia de la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, junto a los concejales Silvana Silva Paillamán, José Soto Almonacid y Soraya Rojel Figueroa.

Durante la jornada se abordaron temáticas relacionadas con la transformación digital, la transparencia, la protección de datos personales y la prevención de las violencias, promoviendo una gestión municipal más moderna, eficiente y cercana a las personas.

En este contexto, profesionales del área de informática de nuestra municipalidad, expusieron sobre las experiencias y avances de la transformación digital desde la perspectiva municipal, compartiendo iniciativas prácticas, procesos de modernización y oportunidades tecnológicas orientadas a optimizar la gestión local.