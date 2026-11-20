Cerca de un centenar de participantes dieron vida a la segunda versión de la cicletada «Pedalea y Aprende» en Río Verde

Río Verde, 19 de noviembre de 2026.-

Con una entusiasta convocatoria intergeneracional e intercomunal se desarrolló hoy la segunda versión de la cicletada «Pedalea y Aprende», una iniciativa nacida del convenio colaborativo entre la Posta de Salud Rural de Río Verde y la Escuela G-33 Bernardo de Bruyne, orientada a fomentar la vida sana y el conocimiento del patrimonio natural de la comuna.

La actividad contó con la participación activa del Seremi del Deporte, Jacques Roux, y reunió a estudiantes y docentes de diversos establecimientos educacionales de la región: la Escuela Diego Portales de Laguna Blanca, la Escuela Punta Delgada de San Gregorio, el Liceo Nobelius, la Escuela Patagonia y la Escuela Villa Las Nieves de Punta Arenas, además de los integrantes del Club de Adultos Mayores Joe.

Durante el trayecto de 7 kilómetros de ida y vuelta, que unió los sectores de Villa Ponsomby y Villa Río Verde, los ciclistas recorrieron la característica estepa patagónica teniendo como marco natural el Canal Fitz Roy, el Seno Skyring, las montañas de Isla Riesco, el cerro Dynevor y la Cordillera Pinto. La instancia fue enriquecida con educación ambiental en terreno gracias a la participación de la agrupación Pajareros Australes y el apoyo técnico de estudiantes de Pedagogía en Educación Física de la Universidad de Magallanes.

La Alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, destacó el impacto formativo e integrador de la jornada: «Recorrer estos kilómetros es mucho más que un desafío deportivo; es una sala de clases al aire libre. Cuando un estudiante aprende a identificar la avifauna local y comprende la importancia de cuidar el medioambientemientras practica actividad física, estamos formando ciudadanos conscientes y arraigados en la historia y la naturaleza de Magallanes».

Asimismo, la autoridad comunal agradeció la articulación público-privada e intercomunal que permitió resguardar la ruta y financiar la actividad. En esa línea, destacó el patrocinio de las empresas salmoneras Cermaq y Blumar, la presencia de Carabineros de Chile, y el respaldo de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, institución que colaboró con un vehículo de patrullaje junto a su encargado de Seguridad Pública.

Tras el éxito de esta segunda edición, el municipio proyecta ampliar la convocatoria para el próximo año, consolidando a Río Verde como un punto de encuentro para el deporte rural, la educación ambiental y la integración regional.