Barrio Comercial 18 invita a la comunidad a participar en su 3ª Corrida Familiar en Punta Arenas.

La actividad deportiva y recreativa, de carácter gratuito, se realizará este domingo 29 de noviembre a partir de las 10:00 horas.

La jornada contará con baile entretenido, sorpresas, regalos y una gran corrida de corpóreos al cierre.

Punta Arenas, noviembre de 2026.– Con el objetivo de fomentar la vida sana, el deporte y el encuentro comunitario, el Barrio Comercial 18 («Tradición que une») extiende una cordial invitación a todas las familias magallánicas a sumarse a una nueva versión de su tradicional evento deportivo: la 3ª Corrida Familiar del Barrio Comercial 18.

La actividad está pensada como un panorama gratuito e inclusivo para disfrutar al aire libre junto a niños, jóvenes y adultos. Además del circuito deportivo, los asistentes podrán disfrutar de diversas sorpresas y regalos preparados especialmente para los participantes.

Cronograma y coordenadas del evento

La cita tendrá como punto de partida la intersección de Av. Salvador Allende con Av. Martínez de Aldunate, en Punta Arenas, bajo el siguiente programa:

10:00 horas: Recepción de participantes, precalentamiento y sesión de baile entretenido.

Recepción de participantes, precalentamiento y sesión de baile entretenido. 11:00 horas: Largada oficial de la 3ª Corrida Familiar.

Largada oficial de la 3ª Corrida Familiar. 12:00 horas: Cierre de la jornada con una entretenida corrida de corpóreos.

Inscripciones y entrega de kits

Quienes deseen asegurar su cupo pueden inscribirse de manera gratuita escaneando el código QR disponible en el afiche oficial del evento o ingresando directamente al Formulario de Inscripción de la 3ª Corrida Familiar.

Asimismo, desde la organización hacen un llamado a los inscritos a mantenerse atentos a las redes sociales oficiales del Barrio Comercial 18, ya que en los días previos a la actividad se informará oportunamente el lugar, fecha y horario para el retiro de los kits e implementos deportivos.

Esta iniciativa es financiada con recursos del Gobierno Regional y aprobada por el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.