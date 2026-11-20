Dirigente regional del Colegio de Profesores denuncia formalmente al SLEP Magallanes ante la Superintendencia de Educación por graves irregularidades.

Alicia Aguilante Vargas acusa incumplimientos a la Ley N° 21.040 por la marginación del Consejo Local de Educación Pública (CLEP), que solo ha sesionado dos veces en 2026.

La acción apunta además al riesgo de desvinculaciones en el Plan Anual Local 2027 y al presunto uso irregular de fondos SEP para financiar sueldos permanentes.

Punta Arenas, 20 de noviembre de 2026.– Una denuncia formal ante la Superintendencia de Educación presentó la dirigente regional de Magallanes del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G., Alicia del Carmen Aguilante Vargas, solicitando que se investigue e instruya un sumario administrativo en contra de la Dirección Ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes.

A través de un comunicado público, la representante gremial advirtió sobre una serie de hechos críticos que vulnerarían la participación ciudadana, la legalidad institucional y la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación en la región:

Incumplimiento de sesiones del CLEP: Según lo denunciado, el Consejo Local de Educación Pública (CLEP) —órgano creado por la Ley N° 21.040 para representar a las comunidades educativas— ha sesionado solo en dos oportunidades durante 2026 (marzo y mayo), infringiendo la normativa y su reglamento que exigen un mínimo de seis sesiones anuales. Asimismo, se cuestionó la inasistencia injustificada de la Dirección Ejecutiva a la sesión de mayo, notificada con apenas 25 minutos de antelación pese al traslado de representantes desde zonas extremas.

Según lo denunciado, el Consejo Local de Educación Pública (CLEP) —órgano creado por la Ley N° 21.040 para representar a las comunidades educativas— ha sesionado solo en dos oportunidades durante 2026 (marzo y mayo), infringiendo la normativa y su reglamento que exigen un mínimo de seis sesiones anuales. Asimismo, se cuestionó la inasistencia injustificada de la Dirección Ejecutiva a la sesión de mayo, notificada con apenas 25 minutos de antelación pese al traslado de representantes desde zonas extremas. Riesgo laboral en el Plan Anual Local (PAL) 2027: El gremio alertó que el borrador del PAL 2027 fue presentado con la dotación docente en blanco («fase de revisión y análisis técnico»). Al no convocar al CLEP, se impide que las comunidades analicen y observen la dotación antes de su sanción en diciembre, lo que, a juicio de la dirigencia, amenaza la continuidad laboral de docentes y asistentes de la educación ante eventuales ajustes o despidos sin escrutinio participativo.

El gremio alertó que el borrador del PAL 2027 fue presentado con la dotación docente en blanco («fase de revisión y análisis técnico»). Al no convocar al CLEP, se impide que las comunidades analicen y observen la dotación antes de su sanción en diciembre, lo que, a juicio de la dirigencia, amenaza la continuidad laboral de docentes y asistentes de la educación ante eventuales ajustes o despidos sin escrutinio participativo. Uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP): En la presentación también se expone que recursos de la ley SEP estarían siendo destinados al pago de sueldos permanentes —absorbiendo hasta el 50% de estos fondos en ciertos recintos—, situación que desfinancia los Planes de Mejoramiento Educativo (PME) y afecta los apoyos pedagógicos dirigidos a estudiantes vulnerables.

Llamado a las autoridades nacionales

Desde el magisterio regional enfatizaron que la educación pública no puede gestionarse a espaldas de sus comunidades ni precarizando a sus trabajadores. «La estabilidad laboral de las y los profesores es la base para asegurar trayectorias educativas de calidad para nuestros estudiantes», señaló Aguilante en el documento.

Finalmente, la dirigente exigió que la Superintendencia de Educación establezca las responsabilidades administrativas correspondientes e hizo un llamado urgente tanto a la Dirección de Educación Pública (DEP) como al Ministerio de Educación para que intervengan y garanticen el apego a la legalidad, el diálogo y los derechos laborales en el SLEP Magallanes.