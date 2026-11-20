Ranking SERNAC-SUBTEL: reclamos de telecomunicaciones caen 8,3% en 1° semestre de 2026 y servicios móviles concentran el 65% de los casos.

Durante el primer semestre de este año, el SERNAC y SUBTEL recibieron un total de 65.359 reclamos en contra de las compañías de telecomunicaciones.

En los servicios móviles, los usuarios reclaman principalmente por problemas de calidad técnica y/o calidad de servicio, como mala señal, fallas de cobertura e interrupciones de internet, seguida por servicios no contratados o cobros excesivos.

En el caso de los servicios fijos, las quejas son por problemas relacionados con atención y/o información a clientes, como barreras para poner término a contratos y cobros emitidos con posterioridad a la baja, luego cortes e interrupciones prolongadas.

En este período, la herramienta “Me Quiero Salir” del SERNAC recibió 56.588 solicitudes, un aumento de casi un 13% respecto del período anterior.

Para conocer más detalles del ranking, visite www.sernac.cl y www.subtel.cl

Con el objetivo de analizar y comparar el comportamiento de las compañías de telecomunicaciones en los mercados de internet fija, internet móvil, telefonía fija, telefonía móvil y televisión de pago, el SERNAC y SUBTEL elaboraron un ranking de los reclamos recibidos durante el primer semestre de 2026.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, destacó que “este estudio muestra una caída en cerca de 6.000 reclamos en comparación con 2025, es decir, un 8,3% menos. Lo anterior refleja el liderazgo y el alto estándar de nuestras redes 5G y de fibra óptica, dentro de un universo de más de 55 millones de contratos de telecomunicaciones. Sin embargo, si bien las compañías han ido mejorando en la calidad de su servicio, hoy los usuarios enfrentan otros desafíos relacionados con facturación, cobros y atención al cliente. Por eso, en Subtel aumentamos en un 73% nuestras fiscalizaciones durante este año para asegurar la continuidad y calidad de las prestaciones que contratan las personas, con el objetivo de mejorar su calidad de vida en un servicio tan esencial”.

El Subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, señaló que “este informe es una oportunidad de transparencia para los consumidores y de búsqueda para que nuestras compañías de telecomunicaciones en servicios tan relevantes para todos los ciudadanos como es el servicio de Internet fijo, móvil, servicios de telefonía o servicios de televisión, continúen mejorando. Hemos constatado que el nivel de reclamos ha bajado. En ese sentido, se verifica que las compañías han ido poco a poco mejorando su nivel de servicio y este ránking es una oportunidad de continuar en ese camino. Celebro también esta instancia de colaboración entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Sernac en pro de una mejor información a los consumidores”.

Por su parte, la Directora Nacional (s) del SERNAC, Carolina González, explicó que este ranking es muy importante porque permite transparentar un mercado muy importante para la ciudadanía, como son las telecomunicaciones, permitiéndoles a las personas poder tomar mejores decisiones de consumo y premiar a las compañías que prestan servicios de calidad, pero especialmente entregan respuestas cuando se produce algún problema.

¿Qué reclaman los consumidores?

Durante el primer semestre de este año, se recibieron un total de 65.359 reclamos en el sector de telecomunicaciones, considerando los ingresos de ambas instituciones, lo que se traduce en una disminución de un 8,3% si se compara con el mismo período del año 2025 (71.312 reclamos).

Al analizar por tipo de reclamos, un 65% correspondió a servicios móviles (42.230 reclamos), mientras que un 35% apuntó a servicios fijos (22.925 reclamos). La Telefonía Móvil es el servicio individual con mayor volumen de reclamos (un 46% del total), seguido por los multiservicios móviles (17%) e internet fija (16%).

En servicios móviles, el principal motivo fue la calidad técnica y de servicio (33%), asociada a mala señal, fallas de cobertura y caídas de internet. Muy de cerca le siguieron los problemas de facturación y cobros (31%) —como cargos por servicios no contratados o cobros excesivos— y la atención a clientes (30%).

En servicios fijos, por primera vez, las quejas por atención e información a clientes pasaron al primer lugar (38%), impulsadas por las trabas para poner término a los planes y los cobros emitidos después de solicitar la baja. En segundo lugar se ubicó la calidad técnica (35%), marcada por cortes e interrupciones prolongadas del suministro.

Mejoras en servicio

Al analizar el desempeño por compañía respecto al primer semestre de 2025, destacan caídas relevantes en la tasa de reclamos por cada 10.000 usuarios. Estas mejoras coinciden con una menor incidencia de las fallas técnicas en las redes móviles y en los hogares.

Entre 2025 y el primer semestre de 2026, el peso de los reclamos asociados a “calidad técnica y/o de servicio” cayó 6 puntos porcentuales tanto en los servicios móviles (bajando de 39% a 33%) como en los servicios fijos (de 42% a 36%). Asimismo, la portabilidad numérica se consolida como uno de los procesos mejor evaluados y con menor conflictividad del mercado, representando apenas un 6% de los reclamos en servicios móviles (2.485 casos) y un 2% en servicios fijos (422 casos).

Ranking de reclamos por tipo de servicios

Para comparar equitativamente el desempeño de las compañías de telecomunicaciones bajo el mismo estándar, se utiliza la tasa promedio mensual de reclamos por cada 10.000 usuarios/conexiones por cada servicio.

Internet fija: Movistar (8,5), Claro VTR (7,5), Entel (7,0), Mundo (3,5), WOM (2,6), GTD (2,3) y Starlink (0,3).

Telefonía móvil: Movistar (4,5), Entel (3,6), Claro VTR (3,0) y WOM (2,8).

Internet móvil: Movistar (1,1), Entel (1,0), Claro VTR (0,9) y WOM (0,7).

Televisión de pago: Entel (12,4), Movistar (9,4), DirecTV (6,3), Claro VTR (4,8) y Mundo (2,9).

Telefonía fija: Entel (21,6), Movistar (19,9), Claro VTR (7,0) y GTD (3,3).

Herramienta “Me quiero salir”

Con el propósito de ayudar a los consumidores a ejercer sus derechos, el SERNAC cuenta con una herramienta tecnológica, disponible en su sitio web, denominada “Me Quiero Salir”, la cual permite solicitar expresa y claramente, el término de los contratos de telecomunicaciones, por ejemplo, televisión de pago, internet y telefonía o más servicios contratados bajo una “oferta conjunta” (triple / dúo / pack).

Durante el primer semestre de este año, “Me Quiero Salir” recibió 56.588 solicitudes, un aumento de un 12,7% respecto de igual período del año pasado (50.201 solicitudes), un incremento de un 12,7% respecto de igual período que el año anterior.

El 85,9% de estas peticiones fueron aceptadas y apuntaron principalmente a planes de internet fija (38,8%), multiservicios móviles (25,4%) y multiservicios fijos (24,2%). Para conocer más detalles del ranking, visite www.sernac.cl y www.subtel.cl

Acciones de protección conjuntas SERNAC y SUBTEL

Entre enero y octubre de 2026, SUBTEL aumentó en un 73% sus fiscalizaciones frente al mismo período del año anterior. Por su parte, SERNAC emitió 36 alertas que derivaron en 43 acciones de fiscalización e impulsó Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) y demandas para detener cobros tras el término de contrato, interrupciones masivas y cobros indebidos de roaming.