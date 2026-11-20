22 agrupaciones musicales dieron vida a XIII Encuentro APROMUS Santa Cecilia.

La iniciativa, financiada por $2.500.000 del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) 2026, permitió mejorar la producción del encuentro, incorporar equipamiento y fortalecer los espacios de aprendizaje musical en Punta Arenas.

La Agrupación de Profesores de Música de Magallanes (APROMUS) realizó el cierre de su proyecto “XIII Encuentro APROMUS Santa Cecilia: Coros, Conjuntos y Orquestas locales”, iniciativa financiada por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) 2026, por un monto de $2.500.000.

La actividad de cierre se desarrolló los días 18 y 19 de noviembre, instancia en la que se dieron a conocer los alcances de esta iniciativa, que permitió fortalecer un encuentro musical con 13 años de trayectoria y reunir a 22 agrupaciones corales e instrumentales de establecimientos educacionales y organizaciones de Punta Arenas.

El proyecto contempló presentaciones musicales, una instancia de prevención de las violencias y seguridad ciudadana, además de un taller formativo sobre liderazgo y equidad de género en el ámbito musical.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de “Canto a Magallanes”, junto al Taller Alturas, en conmemoración de los 50 años de creación de esta obra. La jornada también contempló la entrega de galvanos en reconocimiento al mérito pedagógico de docentes.

La presidenta de APROMUS, Vida Manso Olivares, valoró el apoyo recibido a través del fondo y su aporte al desarrollo del encuentro.

“Nos sentimos agradecidos. Sabemos que postulan muchísimas organizaciones y fuimos una de las privilegiadas en obtener este fondo. Nos ha ayudado muchísimo a darle un mayor realce a este evento, que cumple 13 años de trayectoria. Hemos podido mejorar la producción y obtener más equipamiento para el escenario, siempre en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, que es la visión de nuestra agrupación”, señaló.

Por su parte, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacó el aporte de estas iniciativas al fortalecimiento de las organizaciones sociales y culturales.

“Como Gobierno valoramos el trabajo que realizan las organizaciones sociales y culturales en nuestra región. A través del FFOIP apoyamos iniciativas que nacen desde la propia comunidad y generan espacios de encuentro, participación y desarrollo. Este proyecto es un ejemplo de cómo la música puede reunir a distintas generaciones, fortalecer talentos locales y contribuir a nuestra identidad regional”.

El Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público busca apoyar a organizaciones sociales en el desarrollo de proyectos que promuevan la participación ciudadana, el trabajo comunitario y el fortalecimiento de la sociedad civil.