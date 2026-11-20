Magallanes celebra el Día del Cine Chileno con cartelera gratuita en Punta Arenas y Natales

La programación, impulsada por la Seremi de las Culturas,arrancó este jueves con funciones estudiantiles de “Caleuche, el llamado del mar”. Se extenderá hasta el 29 de noviembre con la comedia “¿Cuándo te vas?” y una charla del crítico Gonzalo Frías.

En el marco de la celebración del Día del Cine Chileno, la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha dispuesto una atractiva cartelera gratuita en Punta Arenas y Puerto Natales, ofreciendo panoramas accesibles y de calidad para disfrutar del séptimo arte nacional.

El programa considera las exhibiciones abiertas a todo público de la comedia “¿Cuándo te vas?”, una entretenida historia sobre la convivencia familiar moderna y el choque generacional. La película estrenada el 2025, dirigida por Boris Quercia y que en su reparto incluye a Álvaro Rudolphy, Francisca Imboden y Luciana Echeverría, se proyectará este sábado 21 de noviembre, a las 19.00 horas, en Sala Estrella (calle Mejicana N°777), Punta Arenas. Mientras que el sábado 28, en el mismo horario,se presentará en Sala Estrella de Puerto Natales (Esmeralda N°777). Ambas funciones con entrada liberada. El ingreso será por orden de llegada.

“Queremos que la ciudadanía disfrute de nuestra programación gratuita. Con estas acciones promovemos y fortalecemos la industria cinematográfica nacional, y también garantizamos el acceso de todas y todos a creaciones chilenas que nos emocionan, nos hacen reír y nos permiten vernos reflejados en la pantalla grande”, sostuvo el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido.

REFLEXIÓN SOBRE EL SÉPTIMO ARTE

La cartelera abierta a la comunidad culminará el domingo 29 de noviembre -fecha en que se conmemora oficialmente el Día del Cine Chileno en memoria de los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, detenidos y desaparecidos en 1974- con un encuentro especial.

A las 15.00 horas, el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas recibirá al reconocido comunicador y divulgador cinematográfico Gonzalo Frías, autor de los libros Tracking, Tracking 2 y Abuelo Zombi. A través de la charla de acceso gratuito “El cine y la vida: una historia de pasión”, el expositor invitará a reflexionar sobre cómo las películas trascienden el entretenimiento para convertirse en compañía, memoria personal y una herramienta para entender la vida. La actividad, dirigida a todo espectador, es organizada por Cine sin Sala, en el marco del Primer Encuentro de Cine, que cuenta con la colaboración de la Seremi de las Culturas.

PÚBLICOS ESTUDIANTILES

El programa de celebración en la región comenzó el jueves 19 de noviembre y continuará este viernes 20, con dos funciones destinadas especialmente a público estudiantil en la Sala Estrella de Punta Arenas. En estas jornadas, las y los jóvenes disfrutan de la exhibición de “Caleuche, el llamado del mar” -historia inspirada en la mitología chilota-, seguida de un espaciode mediación y conversatorio sobre las leyendas nacionales y su expresión a través del cine.