Unidad de Control Centralizado del Hospital Clínico celebra 16 años operando como el corazón tecnológico y operativo de la atención hospitalaria en Magallanes.

Con una significativa ceremonia, el recinto asistencial conmemoró el XVI aniversario de esta área estratégica, encargada de supervisar de manera ininterrumpida los sistemas críticos del establecimiento.

La instancia permitió reconocer el compromiso de los funcionarios que garantizan la continuidad operativa las 24 horas del día, los 365 días del año.

Punta Arenas, noviembre de 2026.– Con una emotiva y significativa ceremonia, se conmemoró el décimo sexto aniversario de la creación de la Unidad de Control Centralizado (UCC), equipo técnico y humano considerado el verdadero corazón tecnológico y operativo del recinto hospitalario en la Región de Magallanes.

Desde su puesta en marcha hace 16 años, esta unidad ha cumplido un rol esencial en el engranaje del establecimiento de salud, siendo la responsable directa de supervisar, monitorear y coordinar los sistemas críticos que permiten un funcionamiento seguro, continuo y eficiente de toda la infraestructura hospitalaria, operando de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año.

Durante la actividad conmemorativa —en la que participaron autoridades del recinto junto a los funcionarios que integran el equipo—, se destacó el alto compromiso y profesionalismo con que la unidad enfrenta los desafíos diarios de la gestión clínica y técnica. La instancia sirvió para relevar cómo su labor silenciosa pero permanente resulta indispensable para asegurar que cada servicio clínico cuente con las condiciones óptimas de operación.

De esta manera, el trabajo de la Unidad de Control Centralizado se consolida como un pilar fundamental para la entrega de una atención de salud oportuna, continua y de máxima seguridad en beneficio de toda la comunidad magallánica.