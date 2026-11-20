Se constituyó la primera Mesa Regional de Infraestructura en Magallanes para acelerar proyectos estratégicos y fortalecer la conectividad.

La instancia intersectorial, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas, busca articular a los servicios públicos en la planificación, programación y seguimiento de iniciativas clave para el territorio.

Coordinada por la SEREMI del MOP junto a la Dirección de Planeamiento como Secretaría Técnica, la mesa aportará directamente a la implementación del Plan Nacional de Infraestructura Pública en la zona austral.

Punta Arenas, 20 noviembre 2026.– Con el objetivo de optimizar la planificación, programación y ejecución de las inversiones estratégicas del Estado en el extremo austral, hoy se lleva a cabo la primera sesión de la Mesa Regional de Infraestructura de Magallanes y de la Antártica Chilena, en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Obras Públicas.

La instancia de coordinación intersectorial, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), reúne a las distintas Secretarías Regionales Ministeriales que integran este equipo de trabajo. Durante la jornada, las autoridades abordan mecanismos para fortalecer la articulación entre los diversos servicios públicos, realizar un seguimiento exhaustivo a las iniciativas de interés regional e identificar nudos críticos y oportunidades de colaboración que permitan avanzar de manera más ágil y eficiente en su materialización.

En términos operativos, la Mesa Regional de Infraestructura será encabezada y coordinada por la SEREMI de Obras Públicas, contando con el respaldo técnico y metodológico de la Dirección Regional de Planeamiento, entidad que asumirá el rol de Secretaría Técnica.

Con la puesta en marcha de este espacio de trabajo conjunto, la región da un paso relevante para alinear sus prioridades locales con la implementación del Plan Nacional de Infraestructura Pública, consolidando una gestión integrada orientada a potenciar la conectividad y el desarrollo sostenible de Magallanes y la Antártica Chilena.