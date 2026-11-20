Nuevo Puente Rubens en la Ruta 9 alcanza un 74,77% de avance y proyecta su apertura al tránsito para enero de 2027.

El seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, y el director regional de Planeamiento, Dante Fernández, inspeccionaron en terreno los trabajos de esta obra clave para la conectividad de la provincia de Última Esperanza.

El proyecto supera lo programado y prevé concluir en abril de 2027, adelantando en cinco meses el plazo contractual original fijado para septiembre de ese año.

Puerto Natales, 20 de noviembre de 2026.– Un importante progreso que supera el cronograma proyectado presenta la construcción del nuevo Puente Rubens, ubicado en la Ruta 9, en la comuna de Puerto Natales. Así lo constataron en terreno el seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, y el director regional de Planeamiento, Dante Fernández, quienes inspeccionaron las faenas que hoy alcanzan un 74,77% de avance físico.

La iniciativa, considerada estratégica para fortalecer la seguridad vial y la integración territorial entre Punta Arenas y la provincia de Última Esperanza, contempla la edificación de un moderno viaducto de 105 metros de longitud, estructurado en tres tramos de 35 metros cada uno. Junto con ello, el contrato incluye el mejoramiento integral de cerca de 4 kilómetros de accesos, incorporando la rectificación de curvas existentes para optimizar los estándares de desplazamiento en el sector.

En cuanto a sus características técnicas, la nueva infraestructura dispondrá de un ancho total de 12,02 metros, distribuidos en una calzada bidireccional de 7 metros de ancho, pasillos peatonales en ambos costados, defensas de seguridad y barandas metálicas, elevando sustancialmente las condiciones de tránsito para residentes, transportistas y visitantes que circulan diariamente por la principal arteria vial de la región.

Plazos adelantados

De acuerdo con la programación de la obra, uno de los principales hitos ocurrirá en enero de 2027, fecha estimada para la habilitación al tránsito del nuevo puente mientras se desarrollan las terminaciones del contrato. Asimismo, la empresa a cargo proyecta finalizar la totalidad de los trabajos en abril de 2027, lo que representa un adelanto de cinco meses respecto del plazo contractual original, establecido para septiembre del mismo año.

Con esta infraestructura moderna y de alto estándar, el Ministerio de Obras Públicas reafirma su compromiso con el desarrollo regional, dotando a Magallanes de obras que entregan mayor seguridad vial y fortalecen la conectividad en todo el territorio austral.