“Del tiempo y la memoria” Ciro Oyarzun Águila | Juan Salvador Miranda | Historia y Memoria

A lo largo de su historia, Puerto Natales ha forjado figuras inolvidables.

Entre ellos destacan dirigentes sindicales que llegaron al Congreso, como Juan Efraín Ojeda; un hombre de campo y boxeador que terminó peleando en la Segunda Guerra Mundial, Eduardo «Teddy» Scott; y un joven talento que brilló en el fútbol chileno, Honorino Landa.

Hace unos días contesté una llamada que me tomó por sorpresa. Al otro lado de la línea me hablaron de un viejo comunista natalino, ya fallecido, que había escrito sus memorias, y me adelantaron que me regalarían el libro. Cuando llegué a casa, ahí estaba sobre la mesa: Del tiempo y la memoria, firmado por Ciro Oyarzún Águila. Esa misma tarde me sumergí en sus páginas y me encontré con una historia tremenda.

El relato retrata el Puerto Natales de antaño, con sus carencias y su temple, y sigue el camino de Ciro por la Escuela Industrial en Punta Arenas. Antes de dar el salto, trabajó como vellonero en Cerro Castillo durante la esquila y fue secretario del sindicato. Más tarde partió a Santiago para seguir estudiando y consiguió entrevistarse con el ministro de Educación, quien le dio casa y comida para que pudiera continuar. Ya con su militancia comunista a cuestas, cursó seis años de ingeniería eléctrica en la segunda mitad de los años cincuenta en la Universidad Técnica del Estado, la actual Usach.

A principios de los sesenta viajó a Cuba y trabajó en el Ministerio de Industrias junto al Che Guevara en la junta de planificación, pasando una década en la isla. Volvió a Chile para sumarse al gobierno de Salvador Allende, hasta que llegó el golpe de Estado y lo enfrentó como prisionero político en distintos campos de concentración. En 1975 salió al exilio, trabajó quince años más en Cuba y regresó a Chile cuando la dictadura perdió el plebiscito. En el libro también aparecen sus lazos con escritores magallánicos y una historia muy particular en torno a su reloj Rolex, de esas anécdotas que dejan pensando sobre el peso de lo material y lo vivido.

Sin duda, es un viaje por la vida de un gran hombre y un gran ciudadano natalino, hijo de la clase obrera que fue persistente y logró doblarle la mano al destino, y que hoy sigue latiendo en esas páginas. Sus cenizas quedaron esparcidas entre Cuba y Puerto Natales, en los dos lugares donde vivió grandes momentos, sumándose con pleno derecho a esa galería de hijos de la tierra junto a Juan Efraín Ojeda, Eduardo «Teddy» Scott y Honorino Landa.