Thomas Fenton, el recordado médico de la Colonia de Punta Arenas | Historia y Memoria

THOMAS FENTON nació en 1850 en Castletown, Condado de Sligo, Irlanda. Egresado de la Universidad de Dublín, llegó a Chile en 1875, muy joven aún. El gobierno chileno lo contrató en Valparaíso y lo destinó a Punta Arenas. En 1878 se estableció definitivamente en Magallanes junto a su familia, tras ser recontratado por las autoridades locales como médico de la Colonia.

Su vida en Punta Arenas estuvo marcada por episodios casi de película. El más dramático ocurrió el 12 de noviembre de 1877, durante el Motín de los Artilleros. Fenton socorrió a los lesionados y, arriesgando su propia vida, ordenó y participó personalmente en el traslado de los enfermos del hospital a la plaza, mientras los amotinados incendiaban el edificio. Gracias a su intervención, todos los pacientes se salvaron de morir calcinados. Ese mismo día, la casa más nueva y hermosa de la colonia —a la que se había mudado apenas el día anterior— quedó reducida a escombros humeantes. Pese a todo, los rebeldes le trataron con cierta deferencia: otorgaron escolta militar a su esposa y a otras damas para que abandonaran las zonas más peligrosas, aunque a él lo mantuvieron prisionero para que atendiera a los heridos.

Cuando la situación se calmó, el nuevo gobernador Carlos Wood le asignó una modesta casa fiscal cerca de la playa: una construcción tosca de once metros de largo por cuatro de ancho, dividida en apenas dos piezas, donde el doctor y su familia debieron vivir por un tiempo.

El espíritu aventurero de Fenton quedó nuevamente de manifiesto en 1879, cuando se ofreció como voluntario para servir en la Guerra del Pacífico. Aunque su ofrecimiento fue rechazado, el gesto aumentó aún más su prestigio y popularidad. A pesar de ostentar rango de oficial del Ejército de Chile, permaneció destinado en Punta Arenas.

También le tocó asistir a los escasos sobrevivientes de una de las tragedias más impactantes de la historia local: la explosión de la cañonera británica HMS Doterel. Según el relato de Lautaro Navarro, a las nueve de la mañana del 26 de abril de 1881 la nave fondeaba en la bahía con 155 personas a bordo. Fue recibida por el gobernador marítimo y por el propio doctor Fenton. Apenas habían desembarcado en el muelle cuando se produjo una formidable detonación: trozos de hierro, maderas y restos humanos saltaron por los aires y el buque se hundió en instantes. Solo doce tripulantes lograron salvarse, varios de ellos gravemente heridos, entre ellos el comandante R. Evans. Los botes de la gobernación y de las goletas del puerto trabajaron hasta la noche recogiendo cadáveres y fragmentos que flotaban en el agua.

Además de su destacada labor médica y de servidor público, Fenton incursionó con éxito en la industria de la ganadería ovina, una de las actividades que transformarían Magallanes. Enamorado de la región y convencido de los beneficios de su clima, especialmente para los niños, aplicó técnicas de crianza traídas de las islas Malvinas. Fundó la FENTON STATION, donde introdujo las primeras 300 ovejas importadas de aquellas islas.

En 1884 regularizó el arrendamiento de los terrenos que ocupaba desde 1878. La estancia se convirtió en una de las pioneras de la zona y Fenton figuró entre los primeros grandes estancieros de Magallanes, junto a José Nogueira, Cruz Daniel Ramírez, Enrique R. Reynard, José Menéndez, Tomás Saunders y Enrique P. Wood.

Sus hermanos menores, Arthur y Víctor —también médicos—, se establecieron en Río Gallegos y desarrollaron estancias en la provincia argentina de Santa Cruz.

El 21 de octubre de 1886, encontrándose ya enfermo, insistió en levantarse para asistir un parto. Como consecuencia, desarrolló una bronconeumonía y falleció a los 36 años de edad, entregando su vida al servicio de la comunidad hasta el último momento.

En reconocimiento a su legado, el pueblo de Magallanes erigió sobre su sepultura un monolito de mármol de Carrara. La tumba destaca por su impresionante obelisco de mármol blanco, que se alza sobre una base cuadrada y estable. En la parte superior hay ornamentos esculpidos en forma de guirnaldas o coronas florales, símbolos de la victoria sobre la muerte y de la memoria eterna. Uno de los elementos más distintivos es el retrato en sobrerrelieve de Thomas Fenton, ubicado en la base del obelisco: una representación poco común en los cementerios de la región que enfatiza su importancia y prestigio dentro de la comunidad.

La placa de mármol reza:

«Este monumento simboliza la gratitud del pueblo de Magallanes hacia el finado Dr. Thomas Fenton, levantado en su memoria como un homenaje a sus nobles prendas. Punta Arenas, octubre 2 de 1886».

Su legado perdura hasta hoy. En su honor, el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Dr. Thomas Fenton de Punta Arenas lleva su nombre desde 1990.

Thomas Fenton se había casado en 1875 con Mary MacMunn Boreham, cuatro años menor que él e hija del reconocido cirujano James MacMunn.

La pareja tuvo cinco hijos: Thomas Gerald, Constanza Violeta, Mabel Elena, Miguel Claude Magellan y Virginia Rosa. Solo el mayor, Thomas Gerald, siguió la vocación familiar y se recibió de médico.