MOP destaca 99,77% de avance en millonaria inversión en el sistema sanitario rural de Huertos Familiares en Puerto Natales.

Con una inversión superior a los $9 mil millones ejecutada por la Dirección de Obras Hidráulicas, el proyecto beneficiará directamente a 588 familias del sector con agua potable de mejor calidad y mayor presión.

Autoridades regionales y dirigentes constataron en terreno la recta final de las obras y sostuvieron una mesa de trabajo para proyectar la futura etapa de operación del recinto.

Puerto Natales, 16 noviembre 2026. — A pocos días de su término contractual y con un avance físico que alcanza el 99,77%, autoridades regionales y dirigentes vecinales recorrieron las nuevas instalaciones del Servicio Sanitario Rural (SSR) de Huertos Familiares, obra de reposición y ampliación que transformará el acceso al agua potable para 588 familias de esta localidad de la provincia de Última Esperanza.

La visita inspectiva estuvo encabezada por el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic; el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo; el director regional de Obras Hidráulicas (DOH), Jorge Martinic; junto a representantes del comité de agua potable rural, quienes verificaron en terreno el funcionamiento de esta moderna infraestructura sanitaria.

Ejecutada por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la iniciativa consideró una inversión superior a los $9 mil millones. El proyecto contempla la modernización integral del sistema mediante una nueva obra de captación, una planta de tratamiento de agua potable automatizada, un estanque de almacenamiento de 200 metros cúbicos, más de 31,7 kilómetros de red de distribución y tecnología de telemetría.

Impacto en la calidad de vida

Durante el recorrido, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, resaltó la relevancia social de la obra para los habitantes del sector. «Estamos muy orgullosos de poder entregar próximamente esta tremenda obra a la comunidad de Huertos Familiares. Son más de 500 familias las que se verán beneficiadas con agua de mejor calidad y mejor presión. Sabemos que durante la ejecución hubo dificultades, especialmente en el periodo invernal, y agradecemos la comprensión de los vecinos. Hoy podemos ver el resultado de una inversión que cambiará positivamente la vida de cientos de familias», afirmó.

En la misma línea, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, valoró el fin de los históricos problemas de suministro en la zona. «Estamos frente a un verdadero punto de inflexión para la calidad de vida de los vecinos. Durante muchos años enfrentaron problemas de abastecimiento, especialmente en verano. Hoy vemos una obra moderna, con tecnología, mayor capacidad de almacenamiento y un sistema que permitirá contar con agua potable de mejor calidad. Estas son las inversiones que debemos seguir impulsando para mejorar las condiciones de vida de las familias de Puerto Natales», señaló.

Desde la comunidad, el tesorero del Comité de Agua Potable Rural de Huertos Familiares, Javier Asadi, calificó la obra como el cumplimiento de un anhelo histórico. «El cambio es enorme en la captación, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua. Agradecemos el trabajo realizado y la disposición para buscar soluciones durante la ejecución. Hoy contamos con una planta de primer nivel que no tiene nada que envidiar a otras del país», expresó el dirigente.

Detalles técnicos y proyección operativa

Respecto al estado actual de la conexión, el director regional de Obras Hidráulicas, Jorge Martinic, detalló que el nuevo estanque de acumulación de 200 metros cúbicos triplica la capacidad anterior. «Actualmente estamos con un avance cercano al 100% y ya existen alrededor de 240 familias conectadas al nuevo sistema. Una vez finalizado el proceso de recepción de las obras, se concretará la entrega definitiva para su operación», explicó.

La jornada continuó durante la tarde con una reunión de trabajo en la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza para planificar los desafíos posteriores al término de las obras. En la instancia participaron el delegado Liber Lazo; el seremi Alejandro Marusic; el director regional de la DOH, Jorge Martinic; el director regional de Planeamiento del MOP, Dante Fernández; el consejero regional Patricio Gamín; el administrador municipal de Puerto Natales; además de dirigentes de juntas de vecinos e integrantes del comité del SSR. Durante el encuentro se coordinaron los lineamientos para la futura operación del sistema, la incorporación de nuevos usuarios y el fortalecimiento de la seguridad hídrica en la Región de Magallanes.