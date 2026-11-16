Cerro Sombrero fortalece su producción local con la renovación de invernaderos comunitarios

Las iniciativas, impulsadas por la alianza entre ACCIONA & Nordex Green Hydrogen y GIZ, contemplaron la renovación de invernaderos comunitarios y talleres prácticos para estudiantes, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales y generar oportunidades de desarrollo que permitan a Cerro Sombrero prepararse ante el futuro desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en la zona.

Primavera, Tierra del Fuego, 16 de noviembre de 2026. La localidad de Cerro Sombrero reforzó su capacidad productiva con la renovación y entrega de invernaderos comunitarios, una iniciativa impulsada por la alianza entre ACCIONA & Nordex Green Hydrogen (ANGH) y la agencia de cooperación alemana GIZ para fortalecer las capacidades locales y generar nuevas oportunidades ante el futuro desarrollo de proyectos de hidrógeno verde.

La actividad forma parte del programa H2Uppp, financiado por el Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWE) de Alemania, que busca impulsar el desarrollo integral asociado al proyecto de hidrógeno verde Frontera.

Las obras consideraron la recuperación de tijerales, postes, techos y sistemas de ventilación, además de la instalación de una nueva cubierta plástica térmica. Los invernaderos fueron entregados el 10 de noviembre al Comité Hortícola La Vega, organización que tendrá a su cargo la operación de estos espacios productivos.

“Estos invernaderos ayudarán al desarrollo de alimentos que contribuyan a la independencia alimentaria de esta zona. Desde fines de 2023 trabajamos con las comunidades con el objetivo de impulsar un desarrollo sostenible del proyecto Frontera, que esperamos sea un motor de progreso social y regeneración ambiental, que deje un legado positivo y tangible para las futuras generaciones de la región”, explicó Juan Pablo Purcell Salas, gerente de Desarrollo de Proyectos de ANGH.

En localidades aisladas como Cerro Sombrero, donde gran parte de los alimentos frescos provienen del continente, fortalecer la producción local contribuye a una mayor autonomía alimentaria y abre oportunidades para el desarrollo de nuevas actividades económicas.

El director del Portafolio de Energía de GIZ en Chile, Javier Ortíz de Zúñiga, destacó que la preparación de las comunidades que reciben un proyecto es tan importante como el desarrollo técnico de las instalaciones. “Es una oportunidad para impulsar el desarrollo local y crear valor compartido con la empresa. Queremos que lo aprendido en Cerro Sombrero sirva a otras localidades aisladas”, sostuvo.

“Para una comuna como Primavera, producir nuestros propios alimentos es una necesidad, no un lujo, por lo que esto es de gran ayuda. Los invernaderos son parte de nuestra historia, les proporcionarán alimentos frescos a los vecinos y abrirán la posibilidad de generar nuevos negocios para la asociación”, señaló la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández Marín.

La iniciativa también contempla capacitaciones para los usuarios de los invernaderos, quienes recibirán talleres sobre mantención de estructuras, cubiertas y sistemas de ventilación, además de técnicas de cultivo orientadas a mejorar el rendimiento y asegurar la sostenibilidad de estos espacios en el tiempo.

Estudiantes aprenden sobre hidrógeno verde mediante experiencias prácticas

Como parte de estas actividades, estudiantes de la Escuela Cerro Sombrero participaron en dos talleres diseñados para acercar de manera práctica y didáctica los conceptos asociados a la producción y uso del hidrógeno.

Una de las actividades consistió en una demostración de autos didácticos impulsados por hidrógeno, que permitió a los alumnos conocer de forma directa el proceso de obtención y utilización de este energético, así como algunas de las consideraciones ambientales asociadas al desarrollo de este tipo de proyectos.

Junto con los dispositivos utilizados en la actividad, el establecimiento recibió guías y material de estudio destinados a estudiantes y docentes para apoyar el trabajo pedagógico en torno a esta tecnología.

Ubicada en la comuna de Primavera, en Tierra del Fuego, la localidad de Cerro Sombrero se encuentra próxima al área donde ANGH desarrolla el proyecto Frontera. En el marco de este trabajo, la compañía encargó a la consultora ambiental EINAS un diagnóstico territorial para identificar capacidades y brechas locales, información que permitió definir diversasobras, actividades y talleres orientados a generar beneficios tangibles y sostenibles para la comunidad.