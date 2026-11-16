El club Rústico F.C. se coronó campeón del campeonato comunal de fútbol en Villa Río Serrano en Torres del Paine.

Villa Río Serrano, Comuna de Torres del Paine, 16 noviembre 2026. En el marco del Plan Comunal de Salud, ejecutado por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad, se disputó con éxito la tercera y última fecha del campeonato de fútbol comunal. El certamen deportivo, que previamente recorrió las localidades de Villa Cerro Castillo y Villa Cerro Guido, tuvo su gran cierre en Villa Río Serrano.

En una disputada final, el equipo Rústico F.C. se alzó con el título de campeón tras imponerse por 4 goles a 2 frente al cuadro representativo del Hotel Río Serrano, que obtuvo el segundo lugar. El podio lo completó el equipo Los Mestizos en la tercera posición, mientras que Cerro Guido se quedó con el cuarto puesto de la competencia.

La jornada deportiva también destacó por promover la participación femenina con un partido de exhibición protagonizado por el equipo femenino de Los Mestizos y un plantel conformado por trabajadoras de Río Serrano, brindando un gran espectáculo a los vecinos asistentes.

Autoridades e inauguración de infraestructura deportiva

La actividad contó con la presencia de la alcaldesa Anahí Cárdenas, junto a los concejales Felipe Vidal y Soraya Rojel, quienes acompañaron a los deportistas y encabezaron la ceremonia de premiación.

Aprovechando la instancia comunitaria, las autoridades realizaron además la inauguración oficial de las nuevas máquinas de ejercicio instaladas en Villa Río Serrano. Este nuevo equipamiento deportivo fue financiado íntegramente con recursos del Plan Comunal de Salud, reafirmando el compromiso municipal con el fomento de la actividad física, la vida sana y la descentralización de los espacios recreativos en todas las localidades de la comuna.