Mesa del Sector Público y Ministerio de Hacienda dan inicio formal a las negociaciones por el reajuste salarial 2026-2027.

Santiago, 16 noviembre 2026. — Con el objetivo de acordar el incremento de remuneraciones y las condiciones laborales de las y los funcionarios del Estado para el próximo período, este lunes se dio inicio formal a las conversaciones entre la Mesa del Sector Público (MSP), coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y el Ejecutivo, representado por el Ministerio de Hacienda (encabezado por el ministro Jorge Quiroz) junto al Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El proceso de diálogo comienza tras la entrega del pliego de negociación elaborado por las 16 organizaciones sindicales que componen la Mesa. En su propuesta, los gremios solicitan un reajuste nominal del 6,3%, cifra que busca compensar la inflación acumulada y garantizar un incremento real de al menos un 2% para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Además del componente salarial, la agenda presentada por los dirigentes gremiales incorpora demandas clave en materia económica y laboral, entre las que destacan:

Apoyo a menores ingresos: El aumento del bono mensual de cargo fiscal a $67.935 para remuneraciones brutas de hasta $727.582, además de un bono de término de negociación de hasta $250.000 para las rentas más bajas y mejoras en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias.

El aumento del bono mensual de cargo fiscal a para remuneraciones brutas de hasta $727.582, además de un bono de término de negociación de hasta para las rentas más bajas y mejoras en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias. Estabilidad en el empleo: La creación de garantías frente a desvinculaciones arbitrarias en la renovación de contratas y el cumplimiento de los acuerdos de traspaso y regularización de trabajadores a honorarios.

La creación de garantías frente a desvinculaciones arbitrarias en la renovación de contratas y el cumplimiento de los acuerdos de traspaso y regularización de trabajadores a honorarios. Condiciones laborales: La reactivación de la mesa de trabajo para avanzar hacia la implementación de la jornada de 40 horas semanales en el aparato público, la extensión del teletrabajo y medidas de seguridad funcionaria.

Esta instancia constituye la primera negociación colectiva del sector público bajo la actual administración del presidente José Antonio Kast, desarrollándose en paralelo a la recta final de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027 en el Congreso Nacional y en un escenario marcado por el llamado del Ejecutivo a la responsabilidad y austeridad fiscal.

Durante las próximas jornadas, los equipos técnicos y las autoridades de ambas partes continuarán revisando los alcances financieros y administrativos del petitorio con miras a establecer un cronograma de trabajo y acercar posiciones antes del ingreso del respectivo proyecto de ley al Parlamento.