Panorama de la prensa de la región de Aysén | 16 noviembre

Estos son los principales titulares y temas que marcan la pauta informativa en la Región de Aysén durante la jornada de este lunes 16 de noviembre de 2026, según los medios regionales y nacionales:

Conectividad, Infraestructura y Tecnología

Despliegue de 665 kilómetros de fibra óptica en zonas aisladas. Con una inversión superior a los $7.600 millones financiada por el Gobierno Regional y coordinada por Subtel, se adjudicó a Mundo Telecomunicaciones el proyecto de «última milla» que conectará asentamientos rurales remotos con la red troncal del país, según informa Ovejero Noticias.

Con una inversión superior a los $7.600 millones financiada por el Gobierno Regional y coordinada por Subtel, se adjudicó a Mundo Telecomunicaciones el proyecto de «última milla» que conectará asentamientos rurales remotos con la red troncal del país, según informa Ovejero Noticias. Proyectan inversión de $12 mil millones para puente definitivo en Pangal Bajo. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) concluyó la etapa de participación ciudadana del estudio de ingeniería para reemplazar la actual estructura mecano en Puerto Aysén, fijando la entrega del diseño final para el primer semestre de 2027, de acuerdo con El Divisadero.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) concluyó la etapa de participación ciudadana del estudio de ingeniería para reemplazar la actual estructura mecano en Puerto Aysén, fijando la entrega del diseño final para el primer semestre de 2027, de acuerdo con El Divisadero. Impulso a la innovación digital. Diversos actores públicos y privados buscan posicionar a la región como un polo atractivo para la instalación de empresas tecnológicas, reporta el Diario Regional Aysén.

Ciencia, Medio Ambiente y Prevención

Escolares descubren al monito del monte en el norte de Aysén. El grupo «Pequeños Científicos del Queulat» registró la presencia de este marsupial en el Parque Nacional Queulat, un hallazgo que confirma el buen estado de conservación del bosque y que hoy presentan en el Congreso Nacional Explora 2026, destaca BioBioChile.

El grupo «Pequeños Científicos del Queulat» registró la presencia de este marsupial en el Parque Nacional Queulat, un hallazgo que confirma el buen estado de conservación del bosque y que hoy presentan en el Congreso Nacional Explora 2026, destaca BioBioChile. Lanzamiento de la temporada de incendios forestales 2026-2027. Las autoridades regionales encabezadas por la delegada presidencial Luz María Vicuña activaron el plan de protección para la zona, que contará con el despliegue de 16 brigadas terrestres de Conaf y dos aeronaves, según detalla el Diario Regional Aysén.

Actualidad Regional y Gremial