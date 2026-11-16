La región de Aysén recibirá 665 km de fibra óptica en el marco de un proyecto de «última milla»

Casi ocho mil hogares en 33 localidades rurales de la región chilena de Aysén serán conectados a la red de fibra óptica. La empresa Mundo Telecomunicaciones resultó ganadora del concurso para la construcción de la infraestructura de «última milla».

Quién construirá la red y de dónde provendrán los recursos

El contrato para el despliegue de la infraestructura de fibra óptica fue adjudicado a Mundo Telecomunicaciones. El monto del financiamiento supera los 7.600 millones de pesos. Los recursos fueron aportados por el Gobierno Regional (GORE) con la coordinación y el respaldo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). El alcance de las obras incluye la instalación de más de 600 km de cable y la creación de una extensa red de acceso que conectará los asentamientos rurales más alejados con la red troncal digital del país.

El proyecto pertenece a la categoría de iniciativas estatales orientadas a eliminar la brecha digital en los territorios de difícil acceso del sur de Chile.

Por qué la fibra óptica es necesaria en Aysén precisamente ahora

En las zonas rurales de la región, el nivel de conectividad es de apenas el 39%. En comparación, en las áreas urbanas este indicador es significativamente más alto, lo que genera una marcada brecha digital. Algunas comunas, como Las Guaitecas y Tortel, carecen por completo de conexión de fibra óptica a nivel de hogares.

La geografía particular de Aysén, con sus fiordos, islas y macizos montañosos, convierte cualquier proyecto de infraestructura en un desafío de ingeniería de gran complejidad. Por eso, los operadores comerciales tradicionales evitaron durante mucho tiempo estos territorios, y la tarea debió resolverse con participación estatal.

Qué se construirá exactamente

El proyecto contempla la creación de una infraestructura de telecomunicaciones integral bajo el esquema de «red troncal más red de acceso». Los parámetros principales de la construcción son los siguientes.

665 km de trazado de fibra óptica

512 km de redes de acceso conectadas a la red troncal Fibra Óptica Austral (FOA)

33 localidades, de las cuales 21 son obligatorias según las condiciones del concurso, y otras 12 fueron propuestas por el adjudicatario de forma adicional sin incremento de costo

La conexión a FOA garantizará un canal de comunicación estable, capaz de soportar las cargas propias de los servicios digitales modernos.

Siete mil ochocientos dos hogares y seis comunas

La cobertura total del proyecto alcanza 7.802 viviendas. Las conexiones se distribuyen entre las comunas de Coyhaique, Aysén, Cisnes, Las Guaitecas, Chile Chico y Tortel. Para las dos últimas comunas, la llegada de la fibra óptica constituirá un hecho que puede calificarse de histórico, ya que hasta ahora sus habitantes estaban prácticamente desconectados del internet de alta velocidad.

Condiciones para los abonados y el mercado

La red construida deberá permitir la prestación de servicios mayoristas a otros operadores, lo que generará un entorno competitivo y ampliará las opciones para los usuarios. En cuanto a las ofertas minoristas, los requisitos del concurso están estrictamente fijados. Los planes tarifarios residenciales deberán contemplar velocidades de hasta 1 Gbps a un precio no superior a 11.989 pesos mensuales. Para los estándares de los territorios rurales alejados, esta es una cifra bastante accesible.

Las autoridades destacan el significado social del proyecto

El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones Luis de Grange señaló que este tipo de infraestructura permite a cada chileno acceder a educación, salud y seguridad. «En las zonas rurales y alejadas, precisamente esta infraestructura garantiza que el lugar de nacimiento no determine las oportunidades de una persona», afirmó.

La subsecretaria de Telecomunicaciones Romina Garrido recordó que el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) fue creado específicamente para dar cobertura a los territorios rurales y de difícil acceso, donde a las empresas comerciales no les resulta rentable ingresar por cuenta propia. Según sus palabras, la fibra óptica es la tecnología más robusta e «inclusiva», capaz de garantizar a las familias, escuelas y pequeñas empresas una participación plena en la economía digital.

Cómo se manifiesta en la práctica la diferencia en conectividad

Detrás de las cifras de cobertura hay situaciones muy concretas del día a día. Sin internet adecuado en una localidad remota no existe telemedicina, es imposible realizar compras en línea, y ni hablar de teletrabajo o educación en línea. Se consultó la calidad de la conexión en varias localidades alejadas del sur del país y se constató que en ocasiones ni siquiera cargan páginas de texto simples.

También se probaron recursos más exigentes. La industria del videojuego hace tiempo que vive en línea, y sus sitios están saturados de imágenes, videos y scripts. La página con reseñas donde se recopilan juegos gratis y bonos de tiendas digitales no llegó a cargarse por completo en una conexión lenta, y las miniaturas y tráileres quedaban atascados en una carga interminable. En las partes de Aysén donde ya se ha instalado fibra óptica, el panorama fue completamente distinto: las mismas páginas abrían en segundos, las videollamadas transcurrían sin interrupciones y los juegos en línea funcionaban sin retardos ni cortes.

Esta diferencia ilustra claramente que una velocidad de hasta 1 Gbps para un habitante rural no es un indicador abstracto de las condiciones del concurso, sino acceso al médico, a la educación, al trabajo y al entretenimiento en igualdad de condiciones que los residentes urbanos.

Efecto esperado para el Aysén rural

La ejecución del proyecto deberá mejorar sustancialmente la disponibilidad de conectividad de alta velocidad en las zonas rurales de la región y reducir esa brecha digital que durante décadas se mantuvo sin cambios. Los cambios serán especialmente notorios en las comunas donde la fibra óptica hasta ahora solo existía en los planes sobre el papel.