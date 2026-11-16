TotalEnergies mantiene en Chile operaciones de generación solar y producción de lubricantes.

En 2026, el panorama de TotalEnergies en Chile está marcado por el retiro oficial de su megaproyecto de hidrógeno verde en la región de Magallanes, mientras mantiene activas sus operaciones de generación solar y producción de lubricantes.

Desistimiento de H2 Magallanes.

Estado actual. En noviembre de 2026, la filial TEC H2 MAG SpA presentó su desistimiento ante el Servicio de Evaluación Ambiental, poniendo término anticipado a la tramitación del proyecto H2 Magallanes .

En noviembre de 2026, la filial TEC H2 MAG SpA presentó su desistimiento ante el Servicio de Evaluación Ambiental, poniendo término anticipado a la tramitación del proyecto . Inversión y alcance original. La iniciativa representaba una inversión estimada de US$ 16.000 millones en la comuna de San Gregorio. Contemplaba un parque eólico de 5.000 MW con más de 600 aerogeneradores, plantas de electrólisis, una planta de amoníaco verde, una desaladora y un terminal marítimo.

La iniciativa representaba una inversión estimada de en la comuna de San Gregorio. Contemplaba un parque eólico de 5.000 MW con más de 600 aerogeneradores, plantas de electrólisis, una planta de amoníaco verde, una desaladora y un terminal marítimo. Motivos del retiro. Según informó la compañía, la iniciativa resultó económicamente inviable debido a que la demanda global por moléculas verdes no creció al ritmo necesario para cerrar contratos a largo plazo y los costos de equipamiento industrial no bajaron según lo proyectado.

Operaciones y proyectos vigentes en Chile.