Emotiva romería en Tierra del Fuego en memoria de ejecutados políticos de la dictadura civil-militar.

Tierra del Fuego, 19 de noviembre de 2026. — Con el propósito de mantener viva la historia reciente y reafirmar el compromiso colectivo con la verdad, la justicia y la reparación, el pasado domingo 15 de noviembre se llevó a cabo una romería en homenaje a las personas ejecutadas políticas en la Región de Magallanes durante la dictadura civil-militar.

La jornada contó con la activa participación de integrantes de la Corporación Sitio de Memoria Colón 636 junto a estudiantes de Historia de la Universidad de Magallanes (UMAG), quienes generaron un espacio de recogimiento y reflexión intergeneracional frente a la violencia de Estado.

Durante el acto conmemorativo, los asistentes destacaron que el ejercicio de la memoria constituye un acto de dignidad y una responsabilidad ética con las nuevas generaciones para garantizar garantías de no repetición. «La memoria no se borra, la verdad no se negocia y los derechos humanos se defienden siempre», enfatizaron desde la organización.

En la instancia se rindió tributo especial a la trayectoria y memoria de cuatro trabajadores y militantes ejecutados en octubre de 1973 en la región:

Jorge Manuel Parra Alarcón (38 años): Mecánico, trabajador de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y militante del Partido Socialista, ejecutado el 24 de octubre de 1973 en Cerro Sombrero.

Mecánico, trabajador de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y militante del Partido Socialista, ejecutado el 24 de octubre de 1973 en Cerro Sombrero. Carlos Raúl Baigorri Hernández (31 años): Profesor de Porvenir y militante del Partido Comunista, ejecutado el 30 de octubre de 1973.

Profesor de Porvenir y militante del Partido Comunista, ejecutado el 30 de octubre de 1973. Germán Simón Cárcamo Carrasco (24 años): Trabajador de SOCOAGRO y militante del Partido Socialista, ejecutado el 30 de octubre de 1973.

Trabajador de SOCOAGRO y militante del Partido Socialista, ejecutado el 30 de octubre de 1973. Ramón Domingo González Ortega (37 años): Contador y funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), ejecutado el 30 de octubre de 1973.

A través de esta iniciativa, las agrupaciones de derechos humanos y la comunidad estudiantil reafirmaron la vigencia de la defensa irrestricta de los derechos humanos y la preservación de los sitios de memoria en la región austral.