Cuando se reúnen los Tres grandes | Manuel Luis Rodríguez U.

La declaración conjunta de Shenzhen marca un giro hacia un pragmatismo transaccional de «concierto de grandes potencias», donde Washington, Pekín y Moscú priorizan su soberanía e intereses compartidos por encima de las instituciones multilaterales tradicionales.

Al reunir a Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin en suelo chino, el documento refleja un reordenamiento del tablero internacional bajo cuatro ejes estratégicos clave:

1. El simbolismo de Shenzhen y la centralidad de China.

China como mediador indispensable. Que la cumbre se celebre en Shenzhen —epicentro tecnológico y económico del sur de China— y que tanto Estados Unidos como Rusia agradezcan explícitamente a Pekín por acogerla, consolida a Xi Jinping como el árbitro central de la diplomacia global.

Que la cumbre se celebre en Shenzhen —epicentro tecnológico y económico del sur de China— y que tanto Estados Unidos como Rusia agradezcan explícitamente a Pekín por acogerla, consolida a Xi Jinping como el árbitro central de la diplomacia global. Desplazamiento de los foros occidentales. La reunión ocurre fuera de las instancias tradicionales de gobernanza (como el G7 o la Asamblea General de la ONU), proyectando un directorio trilateral de facto donde las tres superpotencias negocian directamente el equilibrio mundial sin intermediarios europeos ni alianzas regionales.

2. Soberanismo frente al derecho penal internacional.

Frente común contra la Corte Penal Internacional (CPI). Este es el punto políticamente más disruptivo del comunicado. Al defender el «consentimiento estatal», las «inmunidades de los funcionarios» y advertir contra el «abuso de competencias» de la CPI, las tres potencias blindan sus respectivas esferas de acción frente a la justicia supranacional.

Este es el punto políticamente más disruptivo del comunicado. Al defender el «consentimiento estatal», las «inmunidades de los funcionarios» y advertir contra el «abuso de competencias» de la CPI, las tres potencias blindan sus respectivas esferas de acción frente a la justicia supranacional. Convergencia de intereses particulares. Ninguno de los tres países es Estado Parte del Estatuto de Roma. Con esta cláusula, Moscú obtiene respaldo implícito frente a las órdenes de arresto de la CPI contra su cúpula; Washington refuerza su histórica doctrina de rechazo a la jurisdicción externa sobre funcionarios estadounidenses o aliados; y Pekín consolida el principio de no injerencia en asuntos internos.

3. Gobernanza global y reforma de la ONU.

Control de la agenda multilateral. Si bien los tres líderes hablan de «reformar la ONU», lo hacen invocando su estatus exclusivo como miembros permanentes del Consejo de Seguridad (P5), marginando de la declaración a los otros dos miembros permanentes (Reino Unido y Francia).

Si bien los tres líderes hablan de «reformar la ONU», lo hacen invocando su estatus exclusivo como miembros permanentes del Consejo de Seguridad (P5), marginando de la declaración a los otros dos miembros permanentes (Reino Unido y Francia). Recorte de influencia institucional. En sintonía con las críticas previas de Trump hacia las «organizaciones globalistas» y el énfasis chino-ruso en la multipolaridad soberana, la reforma sugerida apunta a recentralizar el poder de decisión en las grandes potencias y limitar la autonomía de las agencias internacionales.

4. Geopolítica energética y desescalada nuclear.

Realpolitik energética. El compromiso de aumentar la producción y el suministro de productos refinados responde a la necesidad compartida de estabilizar los precios globales de los combustibles y contener la inflación. Para Estados Unidos y Rusia —grandes productores— y para China —el mayor refinador y consumidor mundial—, este acuerdo despolitiza parcialmente el comercio energético en favor de la estabilidad económica interna.

El compromiso de aumentar la producción y el suministro de productos refinados responde a la necesidad compartida de estabilizar los precios globales de los combustibles y contener la inflación. Para Estados Unidos y Rusia —grandes productores— y para China —el mayor refinador y consumidor mundial—, este acuerdo despolitiza parcialmente el comercio energético en favor de la estabilidad económica interna. Piso mínimo de seguridad estratégica. La reafirmación de la fórmula Reagan-Gorbachov («una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse») y la apertura de un diálogo trilateral sobre reducción de riesgos busca evitar una carrera armamentista descontrolada tras el vencimiento del tratado New START en febrero de 2026 y la rápida expansión del arsenal nuclear chino.

Lo que el documento omite.

Tan relevante como lo acordado es lo que quedó fuera del texto oficial: no hay menciones directas a Ucrania, Taiwán ni Medio Oriente. Esto indica que, si bien existió un intercambio sobre conflictos regionales, las diferencias territoriales y de seguridad siguen abiertas, optando los tres líderes por publicar únicamente los puntos donde existe un consenso transaccional inmediato.

Manuel Luis Rodríguez U.