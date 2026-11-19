Uno de cada seis habitantes de la zona sur presenta síntomas moderados o severos de depresión: Magallanes está incluido en el estudio

El 16% de la población adulta de las regiones del sur de Chile presenta sintomatología depresiva, según la última medición del Termómetro de Salud Mental Achs-UC. El indicador aumentó 2,8 puntos porcentuales respecto de 2025 y se suma al incremento de los problemas generales de salud mental y el insomnio.

Un preocupante escenario en materia de salud mental evidenció la 12ª edición del Termómetro de Salud Mental Achs-UC, estudio que reveló que el 16% de las personas adultas de la zona sur del país presenta síntomas moderados o severos de depresión, equivalente a una de cada seis personas.

El análisis comprende las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, y muestra un incremento de 2,8 puntos porcentuales en comparación con la medición de 2025. La cifra se ubica prácticamente en el mismo nivel del promedio nacional, que llegó al 16,2%.

Al comparar los resultados por zonas geográficas, el sur registra una prevalencia inferior a la del norte del país, donde alcanza el 17,7%, pero superior a la zona centro, que presenta un 12%.

Diferencias entre hombres y mujeres

El estudio también identificó diferencias de género en la sintomatología depresiva. En las regiones del sur, el 17,9% de las mujeres presenta síntomas moderados o severos, mientras que entre los hombres el indicador llega al 13,8%.

Sin embargo, uno de los antecedentes que llamó la atención de los investigadores es que el aumento respecto de la medición anterior estuvo impulsado principalmente por los hombres, cuya prevalencia creció en más de seis puntos porcentuales.

La directora de Estudios de la Achs, Isabel Contrucci, señaló que en la zona sur se observa un aumento de los síntomas depresivos acompañado de un deterioro en otros indicadores de salud mental.

En ese contexto, destacó la importancia de identificar oportunamente las señales de malestar psicológico, facilitar el acceso a apoyo profesional y fortalecer las redes de apoyo.

Aumentan los problemas de salud mental y el insomnio

La investigación también detectó un incremento en otros indicadores relevantes. El 17,2% de las personas encuestadas en la zona sur presenta sospecha o presencia de problemas generales de salud mental, frente al 14,9% registrado en 2025.

Asimismo, el insomnio moderado o severo aumentó desde un 9,2% a un 12%, con un crecimiento más pronunciado entre los hombres.

En contraste, los síntomas moderados o severos de ansiedad experimentaron una leve disminución, pasando del 16% al 14,7%.

La percepción de soledad, por su parte, se mantuvo relativamente estable en la zona sur, alcanzando un 19,5%, a diferencia del comportamiento nacional, donde llegó al 21,9%.

La incertidumbre laboral y el cambio climático entre las principales preocupaciones

Otro aspecto relevante del estudio tiene relación con el aumento de los factores de estrés asociados a las condiciones económicas, laborales y ambientales.

La preocupación por perder el empleo pasó de un 15,3% en 2025 a un 21,7% en 2026, lo que representa un incremento de 6,4 puntos porcentuales.

También destacó el aumento de la preocupación por el cambio climático, que pasó del 34,8% al 49,6% durante el último año.

En tanto, el estrés asociado a los cambios sociopolíticos del país alcanzó el 45,9%, mientras que las preocupaciones por las proyecciones económicas llegaron al 45,3%.

A esto se suma la inquietud por el acceso a la salud: un 47,1% manifestó altos niveles de estrés ante la posibilidad de enfermarse y no recibir atención médica, mientras que un 45,9% expresó preocupación por las dificultades para costear tratamientos o medicamentos.

Pese al incremento de estos factores, el crimen organizado y el narcotráfico continúan encabezando las principales fuentes de estrés en la zona sur, con un 52%, aunque el indicador disminuyó respecto de 2025.

David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, sostuvo que el incremento de los problemas de salud mental observado tanto en el sur como en el resto del país es concordante con la emergencia laboral y la caída de la actividad económica registrada a comienzos de 2026.

Por ello, planteó la urgencia de abordar estas situaciones también desde la perspectiva de la salud y la calidad de vida de la población.

Sobre el estudio

El Termómetro de Salud Mental Achs-UC corresponde a una investigación longitudinal que, en esta 12ª ronda, consideró una muestra aleatoria de 2.722 personas, representativa de la población urbana de Chile de 18 años o más.

La investigación utiliza metodologías internacionalmente validadas para medir indicadores como depresión, ansiedad, problemas generales de salud mental, insomnio, soledad percibida y exposición a riesgos psicosociales.

Los resultados constituyen una señal de alerta para las regiones australes, incluida Magallanes, respecto de los desafíos que enfrenta la salud mental de la población y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, detección y atención oportuna.