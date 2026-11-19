Organizaciones sindicales y sociales de Magallanes se movilizaron en Punta Arenas en el marco de la convocatoria nacional de la CUT.

PUNTA ARENAS, 19 de noviembre de 2026. — Cerca de 70 dirigentes y representantes de diversas organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles se congregaron hoy en Punta Arenas para participar en la movilización nacional convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La jornada comenzó a las 11:30 horas en el sector de Diagonal Don Bosco, punto desde el cual los asistentes marcharon hacia la Plaza de Armas (Plaza Muñoz Gamero) de la capital regional. En el lugar se llevó a cabo un acto central encabezado por el presidente regional de la CUT en Magallanes, Juan Igor, junto a la vicepresidenta nacional de la Mujer y Equidad de Género de la multisindical, Karen Palma.

La convocatoria destacó por su carácter transversal, logrando reunir a representantes de áreas productivas y sociales como construcción, educación, salud, cultura y deporte. Asimismo, se sumaron agrupaciones de derechos humanos junto a delegaciones de estudiantes secundarios y universitarios de la región.

Al término de la intervención en el centro de la ciudad, la columna de manifestantes se trasladó hasta las dependencias de la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, instancia donde hicieron entrega formal de una carta con sus principales demandas y planteamientos dirigidos a las autoridades.