Paso Fronterizo Dorotea en Última Esperanza se encuentra suspendido temporalmente.

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza informa que el paso fronterizo Dorotea se encuentra temporalmente suspendido al tránsito, debido a un desperfecto en el sistema informático de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por el momento, no existe un horario confirmado para la habilitación del paso. Se recomienda a quienes necesiten cruzar la frontera utilizar los pasos fronterizos Casas Viejas o Río Don Guillermo, o postergar su desplazamiento hasta nuevo aviso.

Se informará oportunamente sobre la normalización del servicio. Agradecemos la comprensión de la comunidad y de los usuarios.