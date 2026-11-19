Conductora ebria protagonizó accidente de tránsito tras chocar contra un poste en Punta Arenas: marcó 1,83 gramos de alcohol

Una mujer de 58 años fue detenida por Carabineros luego de protagonizar un accidente de tránsito la noche del miércoles 18 de noviembre, en la intersección de avenida Angamos con Ernesto Hobbs, en Punta Arenas.

El hecho se registró cerca de las 20:00 horas, cuando personal de la Primera Comisaría de Carabineros fue alertado por la Central de Comunicaciones (CENCO) sobre una colisión ocurrida en el mencionado sector.

Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron un vehículo menor que había impactado violentamente contra un poste de alumbrado público, dejando como resultado dos personas lesionadas: la conductora y una menor de edad que viajaba en el automóvil.

De acuerdo con los antecedentes policiales, una vez que Carabineros concurrió hasta el Hospital Clínico de Magallanes para entrevistarse con la conductora, esta señaló que mientras circulaba por las calles mencionadas habría sido impactada por la parte posterior por otro vehículo, situación que provocó que perdiera el control del móvil y terminara colisionando contra la estructura.

Sin embargo, al practicarle la respectiva prueba respiratoria, se estableció que la mujer conducía bajo los efectos del alcohol, arrojando un resultado de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue detenida por el delito de conducción en estado de ebriedad.

Por instrucción del Ministerio Público, la conductora quedó a disposición de la justicia y pasó a control de detención durante la jornada de este jueves 19 de noviembre.

La investigación deberá establecer las circunstancias exactas en que se produjo el accidente y la eventual participación de un segundo vehículo en los hechos.