Municipalidad inauguró en Porvenir el primer punto de Carga Eléctrica Vehicular.

La Ilustre Municipalidad de Porvenir, en conjunto con Edelmag S.A., impulsa la implementación del primer Punto de Carga Eléctrica Vehicular Municipal de la comuna.

Esta iniciativa busca fomentar la movilidad sostenible, promover el uso de tecnologías limpias y contribuir a la reducción de la huella de carbono en Tierra del Fuego.

Un importante paso hacia una comuna más moderna, innovadora y comprometida con el cuidado del medioambiente.