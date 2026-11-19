Senado concluyó segunda jornada de votación del Presupuesto Nacional 2027.

Valparaíso, 19 noviembre 2026.- Pasadas las 23 horas de este miércoles 18 de noviembre, se dio por concluida la sesión vespertina en que las y los senadores continuaron votando los recursos de las partidas pendientes. Fue así como se procedió a revisar las distintas glosas y programas de los ministerios de Seguridad Pública, Medio Ambiente, Transportes y Telecomunicaciones, Economía y Hacienda.

Para este jueves 19 de noviembre se tiene contemplado someter a votación los fondos de las carteras de Vivienda y Urbanismo; las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Educación; Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Minería; y Mujer y Equidad de Género, entre otros.

Tras una suspensión momentánea de la Sala pasada las 18 horas, la senadora Vanessa Kaiser hizo reserva de constitucionalidad por los gastos de los expresidentes, mientras que la senadora Danisa Astudillo hizo punto por el Corredor Bioceánico.

Luego se votaron las normas de quorum y se retomaron las votaciones de las partidas ministeriales.

SEGURIDAD PÚBLICA

Los recursos para el Ministerio de Seguridad Pública fueron aprobados con 23 votos a favor y 3 en contra. En este punto se rechazaron las asignaciones para seguridad municipal por lo que esta materia deberá verse en una Comisión Mixta con el objeto de ver si se pueden incrementar los recursos.

En tanto, se aprobaron los recursos para la Subsecretaría de Seguridad Pública y las asignaciones para el programa Denuncia Segura y los recursos para el programa de Centros Regionales de Atención y Orientación de Víctimas, que fueron votados separadamente.

MEDIO AMBIENTE

Iniciando la votación de esta partida, la Sala aprobó una indicación para que el Ministerio de Medio Ambiente con el de Salud y el de Educación conformarán una mesa interministerial dentro del primer semestre de 2027, para elaborar e implementar medidas necesarias para resguardar la salud de la comunidad educativa y el medio ambiente, asegurando espacios educativos aptos y libres de contaminantes en los establecimientos educacionales de Calama.

El Ejecutivo presentó indicaciones para destinar recursos a la Fundación Fauna Naturaleza Chile para incrementar recursos para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y un aumento de 280 millones de pesos para la Superintendencia de Medio Ambiente.

Finalmente, la partida fue aprobada con 23 votos a favor.

ECONOMÍA

El cuanto al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que se aprobó por unanimidad, el Ministerio de Hacienda recogió varias indicaciones de senadores de diversos sectores que permiten a Corfo implementar la Política Nacional de Construcción Naval 2025-2040, las que se refundieron y aprobaron. La idea es potenciar el trabajo de los astilleros y maestranzas ubicados en diversas comunas del país.

La misma suerte corrió una enmienda del Gobierno que permite a esta misma Corporación, apoyar el Comité de Desarrollo Productivo de Biobío en el contexto del plan 2050, y otra que ordena a Corfo informar a la Dipres el destino de sus excedentes de caja. También se repusieron recursos destinados a financiar personal transitorio y estudios externos, las mejoras del buque Abate Molina, el programa de Atracción Turística del Sernatur, Sercotec e Indespa.

TRANSPORTES

Más tarde, la Sala estudió los recursos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Así se dio un debate acerca de la colisión que se da entre la ley de presupuestos y la ley Espejo, esto respecto a la necesidad de contar con transporte público en las zonas de exclusión del área rural de la región Metropolitana.

A la hora de votar se apoyó la reposición de los gastos variables de la Fiscalización y Control Automatizado de Infracciones; los fondos de apoyo al transporte público y conectividad regional; el Subsidio Nacional de Transporte Público; y la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Con todo se aprobó el resto de los recursos de la cartera con 19 votos a favor.