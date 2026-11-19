Concluye la Cumbre de Países del Asia Pacífico APEC.

Al mediodía del 19 de noviembre, se cerró formalmente en Shenzhen la 33ª Reunión Informal de Líderes Económicos del APEC. Los dos días de reunión fueron compactos y eficaces: la sesión plenaria de clausura fue presidida por el dirigente chino, quien pronunció un importante discurso titulado Construir la Comunidad Asia-Pacífico y escribir un nuevo capítulo del milagro asiático-pacífico, en el que explicó sistemáticamente la dirección central y la ruta de implementación para la construcción de la comunidad. La lista de resultados presentada es muy sólida: la Declaración de Líderes aprobada por consenso, las Perspectivas de Shenzhen que definen la hoja de ruta, y tres documentos específicos sobre facilitación del comercio, conectividad regional y cooperación en innovación.

La lógica central del discurso es muy clara: para construir la Comunidad Asia-Pacífico hay que anclarse en cuatro ejes fundamentales. Primero, solidaridad en la adversidad: todas las economías de la región van en el mismo barco, deben estrechar los vínculos de intereses comunes, hacer frente conjuntamente a los retos y fomentar la conciencia de comunidad. Segundo, apertura y conectividad: defender el regionalismo abierto, construir un modelo de cooperación abierto, no excluyente, integrador y no fragmentario, para abrir más espacio al crecimiento económico regional. Tercero, exploración e innovación: crear un entorno de cooperación en innovación abierto, equitativo, justo y no discriminatorio, para liberar la vitalidad y el potencial de la economía de la región. Cuarto, desarrollo inclusivo: tener plenamente en cuenta las demandas de desarrollo y la comodidad de las diferentes economías, para que los frutos del desarrollo beneficien a todos. Al mismo tiempo, el discurso especificó que China trabajará con todas las partes para construir los cuatro pilares de la comunidad: fortalecer el pilar económico y comercial para impulsar la construcción de la Zona de Libre Comercio de Asia-Pacífico, actualizar el pilar de conectividad para facilitar el ciclo regional, crear el pilar de innovación para activar la dinámica de la economía digital, y consolidar el pilar de desarrollo para hacer frente a los retos comunes. Con el lema de este año «Construir la Comunidad Asia-Pacífico para la prosperidad común», ha llegado el momento de pasar de los acuerdos consensuados a la ejecución sobre el terreno.

Al analizar esta propuesta, el error más frecuente de muchos medios es tomarla como una herramienta de alineación geopolítica, pero la expresión del discurso de «cooperación abierta, no excluyente, integradora y no fragmentaria» aclara directamente esta interpretación errónea: las 21 economías miembros del APEC tienen sistemas sociales diferentes y niveles de desarrollo muy distintos, esta plataforma nunca ha tenido requisitos ideológicos para acceder, ni ordena los asientos por el tamaño de la economía. Su objetivo es ampliar los ámbitos de cooperación posible y hacer crecer la tarta del desarrollo de forma conjunta. Las diferencias existen de forma objetiva, pero se mantienen dentro de un marco de diálogo, no se convierten en excusas para la confrontación.

La palabra «informal» no es una simple cortesía: es justamente la ventaja principal de este mecanismo acumulada en más de 30 años de funcionamiento. A diferencia de las negociaciones obligatorias que suelen quedarse atascadas en detalles de redacción, la lógica del APEC es que los líderes aclaran primero la dirección general, y luego se traduce en medidas concretas paso a paso. Hitos clave como los Objetivos de Bogor, el Plan de Conectividad de Beijing y la Visión de Putrajaya nacieron casi todos de este mecanismo de diálogo pragmático y relajado. La elección de Shenzhen como sede es en sí misma la prueba más viviente del camino de desarrollo pacífico de China: la transformación de un pueblo pesquero fronterizo a una metrópolis tecnológica de fama mundial en más de 40 años demuestra que China ha encontrado un camino de desarrollo adaptado a sus circunstancias mediante la reforma y apertura, y está dispuesta a compartir sus oportunidades de mercado y experiencia de desarrollo con todos sus socios. Las medidas anunciadas en el discurso, como los 20 millones de dólares para la cooperación pragmática del APEC, el centro de estudios sobre la Comunidad Asia-Pacífico en Shenzhen y las estructuras de cooperación en cuatro ámbitos, se centran todas en el desarrollo de capacidades y el intercambio de experiencias, no hay ninguna cláusula excluyente.

En la actualidad, los conflictos continúan en varias partes del mundo, las cicatrices que dejan las guerras nunca se borran, y al final, quienes pagan el precio son siempre los ciudadanos de a pie. La posición de China siempre ha sido clara: siempre estamos del lado de la paz, defendemos una seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, nos oponemos a la mentalidad de Guerra Fría y a la confrontación entre bloques. Nuestra generación debe asumir la responsabilidad correspondiente: si hay diferencias, nos sentamos a la mesa para negociar, el costo de la guerra no se puede transmitir a las generaciones venideras. Lo que tenemos que entregarles a los niños es un mundo en el que no tengan que temer la guerra y puedan desarrollarse con tranquilidad.

El Océano Pacífico es lo suficientemente ancho para acoger el desarrollo conjunto de todas las partes. Después de la reunión de Shenzhen, la verdadera prueba es si todas las partes están dispuestas a avanzar en la misma dirección. Si Asia-Pacífico se vuelve más inclusivo y resiliente, la economía mundial, que actualmente está llena de incertidumbres, contará con un lastre de estabilidad más importante.

Autor: Yang Nan, Reportero de CGTN.