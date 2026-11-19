EDELMAG amplía la Ruta de la Electromovilidad con nuevo punto de carga en Porvenir

En el marco de la denominada Ruta de la Electromovilidad, la Empresa Eléctrica de Magallanes, EDELMAG, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Porvenir, concretaron la inauguración del primer electrocargador en la capital de la provincia de Tierra del Fuego, que cuenta con una potencia de 24 kW.

Esta iniciativa permitirá que vehículos eléctricos puedan trasladarse hasta Porvenir y contar con un punto de carga abierto, gratuito y disponible las 24 horas del día para la comunidad y sus visitantes.

La nueva infraestructura está ubicada en calle Mario Zavattaro, llegando a calle Bernardo Phillippi, y fue presentado durante una ceremonia que contó con la participación de autoridades regionales, comunales, representantes de EDELMAG e invitados especiales.

“Estamos super contentos como empresa de inaugurar un nuevo punto de carga en la región. Ahora Porvenir es parte de la Ruta de la Electromovilidad y da un paso importante hacia la transición energética y hacia un transporte más limpio” destacó Jorge Reyes, Gerente de Planificación y Desarrollo.

Por su parte, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, dijo que “quiero destacar la inversión que hace EDELMAG en nuestra comuna para autos eléctricos e híbridos, que nos abre una perspectiva inmensa de desarrollo para Porvenir sobre todo pensando en el cuidado del medio ambiente. Además, quiero resaltar la descentralización en este tipo de acciones que buscan el desarrollo productivo y turístico de la zona. Esperamos que Timaukel y Primavera se sumen de alguna manera para tener un circuito en Tierra del Fuego”.

En la misma línea, la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, comentó que “hoy la provincia está cambiando su cara con esta inauguración. Nos estamos familiarizando con las energías limpias gracias a una colaboración público-privada y que también invita a invertir en lo que es la electromovilidad y las energías sustentables”.

Como parte de la actividad, una camioneta de EDELMAG fue utilizada para poner a prueba el nuevo punto de carga, mostrando a los asistentes cómo se realiza la conexión del vehículo y el proceso de suministro de energía eléctrica.

Para finalizar, desde EDELMAG, destacaron la importancia de avanzar en iniciativas que permitan acercar soluciones de transporte más limpias a las diferentes zonas de la región, sentando las bases para continuar fomentando la electromovilidad y promoviendo la adopción de tecnologías sostenibles en Magallanes.

“Ya hemos incorporado electrocargadores en todas las comunas donde EDELMAG está presente, estamos en Punta Arenas, Natales, Cerro Castillo, Puerto Williams y ahora Porvenir, que pasó a ser uno más de los puntos de carga que realizamos en conjunto con los municipios locales” cerró Reyes.