CONADI impulsa la recuperación de la memoria histórica del pueblo Selk’nam en Punta Arenas.

El encuentro reunió a representantes indígenas, investigadores y especialistas de Chile y Argentina en torno al análisis de archivos y genealogías.

La jornada contó con la presencia del director nacional de CONADI, Ignacio Malig Meza, y de los integrantes de la primera familia chilena acreditada oficialmente como de origen Selk’nam.

Punta Arenas. Con el objetivo de avanzar en la reconstrucción de la historia familiar y colectiva del pueblo Selk’nam, se realizó en la capital magallánica un conversatorio binacional centrado en el estudio de archivos históricos, registros y genealogías.

La actividad fue organizada por el Museo Salesiano Maggiorino Borgatello y contó con el financiamiento de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). La instancia permitió generar un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos entre representantes del pueblo Selk’nam, investigadores y especialistas provenientes tanto de Chile como de Argentina.

Durante la jornada, el director nacional de CONADI, Ignacio Malig Meza, destacó el valor de estas instancias de rescate patrimonial y relevó el rol fundamental que cumplen las propias comunidades en los procesos de recuperación de su memoria e identidad.

Asimismo, el encuentro contó con la destacada participación de Héctor y Mario Vásquez Chogue, representantes de la primera familia chilena acreditada oficialmente por la CONADI como de origen Selk’nam, cuya presencia subrayó la vigencia y continuidad histórica de este pueblo en el territorio austral.

Desde la organización destacaron que el trabajo conjunto entre instituciones culturales, investigadores y familias indígenas resulta clave para resguardar el patrimonio documental y fortalecer el reconocimiento histórico del pueblo Selk’nam en la región de Magallanes.