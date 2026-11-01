1.773 empleos proyecta el Plan Chile Despega en la región de Magallanes.

Las proyecciones regionales consideran 898 puestos de trabajo asociados a proyectos del Ministerio de Obras Públicas y otros 875 vinculados a iniciativas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A esto se suma el financiamiento de Subdere para obras de infraestructura local en distintas comunas de la región.

La generación de empleo y la reactivación de las economías locales son parte de los principales objetivos del Plan Chile Despega, estrategia del Gobierno del Presidente José Antonio Kast que busca acelerar la inversión pública, impulsar la ejecución de obras y generar nuevas oportunidades laborales en los distintos territorios del país.

En Magallanes, este compromiso se traduce en iniciativas concretas. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó una cartera regional de 12 proyectos que considera una inversión de $14.905 millones y proyecta la creación de 898 empleos, fortaleciendo la infraestructura pública, la conectividad y el desarrollo de las distintas comunas.

Entre las iniciativas destaca el mejoramiento de la pista del Aeródromo de Cerro Castillo, en la provincia de Última Esperanza, que concentra una inversión de $5.908 millones. A ello se suman obras de conservación vial en Torres del Paine y Punta Arenas, mejoramiento de infraestructura portuaria en Puerto Natales y trabajos de conservación de cauces naturales en Natales y San Gregorio.

La cartera considera recursos distribuidos entre las direcciones de Aeropuertos, Vialidad, Obras Portuarias y Obras Hidráulicas, con proyectos que permitirán fortalecer servicios, mejorar la conectividad y generar actividad económica a través de su ejecución.

A este esfuerzo se suma el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), cuya cartera regional proyecta generar 875 empleos mediante iniciativas habitacionales y urbanas que se espera comenzar a ejecutar antes de finalizar 2026. A esta cifra podrían sumarse otros 200 puestos de trabajo asociados a dos proyectos que se encuentran a la espera de iniciar sus obras.

Entre las iniciativas habitacionales destaca el proyecto El Trébol D, en Punta Arenas, que contempla la construcción de 185 viviendas, con una inversión cercana a los $22 mil millones. Asimismo, en la comuna de San Gregorio se impulsa un conjunto habitacional de 37 viviendas, con recursos aproximados de $5.974 millones, ampliando las oportunidades de acceso a la vivienda en localidades de la región.

Por su parte, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), en el marco del Plan Chile Despega, ha transferido $279 millones a municipios de Magallanes para financiar proyectos de infraestructura local. Estos recursos forman parte de una inversión nacional de $49.653 millones destinada a 310 iniciativas municipales en las 16 regiones del país, mediante los programas de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) y Mejoramiento de Barrios (PMB).

Al respecto, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacó la importancia de que las políticas de reactivación económica tengan resultados concretos en las comunidades de la región.

“Chile Despega significa pasar de los anuncios a las obras concretas. En Magallanes estamos hablando de inversiones que se traducen en puestos de trabajo, oportunidades para nuestros trabajadores y mejores condiciones de infraestructura y vivienda para nuestras comunas. Detrás de cada proyecto hay familias que necesitan empleo y comunidades que esperan soluciones. Esa es la prioridad del Gobierno: que la inversión se mueva, que las obras se ejecuten y que sus beneficios lleguen directamente a las personas”, señaló.

De esta manera, considerando las proyecciones del MOP y MINVU, Magallanes cuenta con iniciativas que representan 1.773 empleos proyectados, sin considerar los puestos de trabajo adicionales que podrían generarse con el inicio de los dos proyectos habitacionales pendientes.

El desafío es que los recursos comprometidos se conviertan oportunamente en proyectos ejecutados, empleos y mejores espacios para las familias. Porque la reactivación económica no se construye solamente con anuncios: requiere inversión, trabajo y resultados que se puedan ver en cada comuna de Magallanes.