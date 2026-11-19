Director Nacional de CONADI encabeza agenda de trabajo y encuentro con la comunidad yagán en Puerto Williams.

Puerto Williams, 19 de noviembre de 2026. — En el marco de su despliegue territorial por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Ignacio Malig Meza, realizó una visita oficial a Puerto Williams, el poblado más austral del planeta y territorio ancestral del pueblo yagán.

Durante la jornada, la autoridad nacional desarrolló una agenda enfocada en el fortalecimiento del desarrollo económico local, el rescate patrimonial y la coordinación interinstitucional en la Provincia Antártica Chilena:

Impulso al turismo indígena: Malig Meza conoció en terreno el emprendimiento turístico de navegación en kayak liderado por David Alday, iniciativa que cuenta con el respaldo del Fondo de Desarrollo de CONADI para potenciar la oferta turística con identidad cultural en la zona.

Malig Meza conoció en terreno el emprendimiento turístico de navegación en kayak liderado por David Alday, iniciativa que cuenta con el respaldo del Fondo de Desarrollo de CONADI para potenciar la oferta turística con identidad cultural en la zona. Rescate patrimonial y espiritual: La comitiva visitó el histórico Cementerio Indígena de Bahía Mejillones, espacio de profundo valor cultural y espiritual, donde la autoridad dialogó con integrantes de la comunidad yagán local. En la instancia, rindieron homenaje ante la tumba de Cristina Calderón, emblemática representante del pueblo yagán.

La comitiva visitó el histórico Cementerio Indígena de Bahía Mejillones, espacio de profundo valor cultural y espiritual, donde la autoridad dialogó con integrantes de la comunidad yagán local. En la instancia, rindieron homenaje ante la tumba de Cristina Calderón, emblemática representante del pueblo yagán. Coordinación territorial: El Director Nacional sostuvo además una reunión protocolar y de trabajo conjunto con el Delegado Presidencial de la Provincia Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, con el propósito de articular nuevas iniciativas en beneficio del territorio y sus comunidades originarias.

En su recorrido por la isla Navarino, el titular de CONADI estuvo acompañado por el delegado presidencial Rodolfo Moncada Salazar; el seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa; el jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas de CONADI en Magallanes, Nelson Aguilera; y Lidia González, representante del pueblo yagán e hija de la recordada Cristina Calderón.