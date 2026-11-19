Balance y proyecciones de la actividad turística en Magallanes el último trimestre de 2026.

Punta Arenas, 19 noviembre 2026.- El turismo en la región de Magallanes atraviesa un último trimestre de 2026 marcado por fuertes contrastes: mientras los indicadores macroeconómicos, la inversión hotelera y la tarifa de alto estándar crecen con fuerza, el grueso de las empresas locales reporta un arranque de temporada más lento de lo previsto.

A noviembre de 2026, el balance actual y las proyecciones para el cierre del año y el inicio del verano se dividen en los siguientes ejes:

1. Balance actual: Señales mixtas en el inicio de temporada (octubre–noviembre)

Alerta en la percepción empresarial. Según un sondeo gremial publicado a inicios de noviembre, el 67,3% de las empresas turísticas de la región registró una caída (40,8%) o estancamiento (26,5%) de su actividad durante octubre en comparación con 2025. Solo un 32,7% reportó crecimiento.

Según un sondeo gremial publicado a inicios de noviembre, el de la región registró una caída (40,8%) o estancamiento (26,5%) de su actividad durante octubre en comparación con 2025. Solo un 32,7% reportó crecimiento. Caída del turismo nacional por tarifas aéreas. Desde la Asociación Magallánica de Empresas de Turismo (Austro Chile) advierten que el alto precio de los pasajes aéreos hacia el extremo sur ha frenado la llegada de visitantes chilenos entre septiembre y noviembre.

Desde la Asociación Magallánica de Empresas de Turismo (Austro Chile) advierten que el alto precio de los pasajes aéreos hacia el extremo sur ha frenado la llegada de visitantes chilenos entre septiembre y noviembre. Repunte en pernoctaciones e ingresos de lujo. En contraste con el sentir de las pymes, las cifras de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (INE) muestran que las pernoctaciones en octubre crecieron un 7,8% , la ocupación hotelera superó el 41% y el ingreso por habitación disponible (RevPAR) saltó un 35,8% , impulsado principalmente por la demanda internacional de alto estándar en Torres del Paine.

En contraste con el sentir de las pymes, las cifras de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (INE) muestran que las pernoctaciones en octubre crecieron un , la ocupación hotelera superó el 41% y el ingreso por habitación disponible (RevPAR) saltó un , impulsado principalmente por la demanda internacional de alto estándar en Torres del Paine. Récord en empleo e inversión. El empleo vinculado al turismo alcanzó las 10.660 personas ocupadas (un alza interanual del 20,8%, según datos divulgados en noviembre). Además, un reciente catastro de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) posiciona a Magallanes como uno de los motores de la nueva inversión hotelera fuera de Santiago, destacando hitos como la apertura de nueva infraestructura de lujo en Puerto Williams con foco antártico.

2. Perspectivas para diciembre de 2026 y temporada estival 2026-2027.