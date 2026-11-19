Subsidio Habitacional DS1: 114 familias de Punta Arenas avanzan hacia la casa propia.

Entregamos certificados del Subsidio Habitacional DS1 a familias de Punta Arenas, que ahora cuentan con un aporte del Estado para complementar sus ahorros y financiar la compra de una vivienda nueva o usada, o su construcción en terreno propio, según la modalidad del beneficio.

Esta entrega corresponde al primer llamado de 2026, en el que resultaron seleccionadas 127 personas en Magallanes: 114 de Punta Arenas, 12 de Puerto Natales y una de Porvenir.

Del total regional, 118 subsidios corresponden a adquisición de viviendas y nueve a construcción en sitio propio o densificación predial.

Cada certificado representa el esfuerzo de ahorro y postulación de las familias, y un nuevo paso para concretar su proyecto habitacional. Así seguimos trabajando para que más familias de sectores medios puedan convertirse en propietarias.