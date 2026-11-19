Avanza Plan de Conservación Vial del SERVIU en Punta Arenas con demolición de calzada en avenida España.

PUNTA ARENAS, 19 de noviembre de 2026. — Con el objetivo de recuperar calles deterioradas y mejorar la seguridad y fluidez del tránsito en la capital regional, se dio inicio a las faenas de demolición de la calzada en avenida España, específicamente en el tramo comprendido entre las calles República e Ignacio Carrera Pinto.

Estos trabajos permitirán reemplazar por completo el pavimento que presenta daños estructurales, optimizando así las condiciones de circulación vehicular en uno de los ejes principales de la ciudad.

De manera paralela, el plan de mejoramiento mantiene activos diversos frentes de obra en puntos estratégicos de Punta Arenas:

Avenida Bulnes: Continúan las labores frente al Cementerio Municipal Sara Braun, donde actualmente se intervienen los últimos 420 metros cuadrados de calzada contemplados en ese sector.

Continúan las labores frente al Cementerio Municipal Sara Braun, donde actualmente se intervienen los últimos 420 metros cuadrados de calzada contemplados en ese sector. Calle Angamos: Se ejecutan trabajos en la faja norte, entre O’Higgins y avenida Bulnes. La pronta habilitación de este tramo será posible gracias a la utilización de hormigón de fraguado rápido.

Se ejecutan trabajos en la faja norte, entre O’Higgins y avenida Bulnes. La pronta habilitación de este tramo será posible gracias a la utilización de hormigón de fraguado rápido. Calle Monseñor Fagnano: La reposición de la calzada entre Chiloé y plaza Muñoz Gamero ya se encuentra terminada. En el lugar se realizan actualmente tareas de sellado, restando únicamente la demarcación vial para su apertura al tránsito.

La reposición de la calzada entre Chiloé y plaza Muñoz Gamero ya se encuentra terminada. En el lugar se realizan actualmente tareas de sellado, restando únicamente la demarcación vial para su apertura al tránsito. Calle Chiloé: Prosiguiendo con la programación establecida, continúan desarrollándose por etapas las obras de conservación vial.

Todas estas intervenciones forman parte del contrato de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia, iniciativa financiada con recursos del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y ejecutada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Magallanes en su calidad de unidad técnica.