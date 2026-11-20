América Latina desea trabajar con China para construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos.

Shenzhen representa el epicentro de la transformación global en este momento. Tiene congregados a jefes de Estado de la región Asia-Pacífico y, entre ellos, a los representantes de los países con mayor influencia global, América Latina incluida. Acuden con motivo de la 33ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, que busca, en su más pura esencia, una integración con aportaciones de mayor calidad para las naciones. Pero además, dado el complejo entorno internacional, la reunión convocada por China adquiere una dimensión que trasciende la agenda oficial. Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump mantuvieron conversaciones al margen de esta reunión. Ni Claudia Sheinbaum de México, ni Keiko Fujimori de Perú, ni José Antonio Kast de Chile desean dejar de participar en conversaciones que están definiendo el futuro del bienestar mundial.

Esta notoria actividad entre jefes de Estado tiene como telón de fondo una realidad inapelable: el núcleo más dinámico del orbe está en Asia. Las economías que aquí coexisten, China entre ellas, concentran un creciente valor que invita a otras partes del mundo a volcar aquí su atención. Esta vitalidad económica, cultural y científico-tecnológica, nutrida con el potencial de países como los de América Latina, hace de la región Asia-Pacífico un lugar con valor geoestratégico mundial.