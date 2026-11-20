Exportaciones de Magallanes acumulan US$ 1.312 millones a septiembre de 2026, impulsadas por la industria alimentaria y mercados clave en Asia y América.

Los envíos regionales experimentaron una fuerte aceleración durante el segundo y tercer trimestre del año, destacando saltos interanuales de hasta un 75,0% en junio y un 63,3% en agosto.

Brasil, Estados Unidos y la República Popular China se consolidan como los principales socios estratégicos, concentrando gran parte del valor y volumen exportado desde la región de Magallanes.

Punta Arenas, 20 noviembre 2026.– Un positivo y dinámico balance exhibe el comercio exterior de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en lo que va de 2026. De acuerdo con las cifras oficiales reportadas por la Dirección Regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los envíos al exterior acumularon un total de US$ 1.312 millones entre enero y septiembre, consolidando una sostenida tendencia al alza.

Tras un primer trimestre marcado por variaciones moderadas —con un crecimiento acumulado del 5,0% a marzo—, la actividad exportadora regional mostró una notable aceleración durante el segundo y tercer trimestre. Entre los hitos mensuales más destacados del año figuran marzo, con envíos por US$ 189,2 millones (+48,2% interanual); junio, que registró el mayor salto porcentual con US$ 159,0 millones (+75,0%); julio, con US$ 157,7 millones (+19,3%); agosto, alcanzando US$ 175,9 millones (+63,3%); y septiembre, cerrando con US$ 126,0 millones y un avance del 44,1% respecto al mismo mes del año anterior.

El motor industrial y los productos del mar.



El desempeño exportador de Magallanes durante 2026 ha estado fuertemente traccionado por el sector Industria, que concentra más del 95% de los envíos mensuales y ha mantenido expansiones interanuales de dos dígitos, como el 62,6% registrado en agosto y el 45,3% en septiembre.

Dentro de este rubro, la elaboración de alimentos lidera ampliamente la canasta exportadora, llegando a representar el 76,8% del total enviado en septiembre. Este liderazgo responde al dinamismo de los salmónidos —que marcaron un primer trimestre histórico en volumen—, junto a productos emblemáticos de la zona como centolla, erizos de mar, merluza austral y bacalao de profundidad. Asimismo, la refinación de combustibles, la industria química (como el metanol) y las exportaciones tradicionales de carne y lana ovina han aportado repuntes relevantes a lo largo del ejercicio.

Socios estratégicos en América y Asia.



En cuanto a los destinos comerciales, el comercio exterior magallánico mantiene una alta concentración en tres mercados que alternan el liderazgo mes a mes:

Brasil: Se posiciona como el principal destino para la industria salmonera y alimentaria local, absorbiendo el 35,3% del valor exportado en marzo, el 27,3% en julio y el 28,9% en septiembre.

Se posiciona como el principal destino para la industria salmonera y alimentaria local, absorbiendo el 35,3% del valor exportado en marzo, el 27,3% en julio y el 28,9% en septiembre. Estados Unidos: Mantiene de forma constante el segundo lugar en valor (con participaciones del 18,4% en agosto y 23,1% en septiembre), impulsado principalmente por la demanda de productos del mar y carne ovina.

Mantiene de forma constante el segundo lugar en valor (con participaciones del 18,4% en agosto y 23,1% en septiembre), impulsado principalmente por la demanda de productos del mar y carne ovina. República Popular China: Destaca como el mercado de mayor dinamismo en volumen durante 2026. En agosto, el gigante asiático concentró cerca de siete de cada diez toneladas embarcadas desde puertos magallánicos, liderando los envíos de ese mes en valor con US$ 45,9 millones (26,1% del total), tras haber encabezado también el listado en junio con US$ 41,0 millones.

Con estos resultados al cierre del tercer trimestre, la Región de Magallanes reafirma el peso estratégico de su sector exportador y su capacidad de inserción en las cadenas globales de suministro alimentario e industrial.

Las exportaciones desde Ultima Esperanza.

El desempeño exportador de la Provincia de Última Esperanza (con eje en Puerto Natales y Torres del Paine) explica una parte fundamental del auge regional de US$ 1.312 millones acumulados entre enero y septiembre de 2026, reflejado en sus principales motores productivos:

1. Productos del Mar y Acuicultura (57% del total regional)

Liderazgo en envíos. Según el reporte acumulado a septiembre de 2026 de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, MINREL, los productos del mar representaron el 57% de todas las exportaciones de Magallanes , rubro donde Última Esperanza concentra una porción clave de los centros de cultivo y plantas de proceso de la región.

Según el reporte acumulado a septiembre de 2026 de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, MINREL, los productos del mar representaron el , rubro donde Última Esperanza concentra una porción clave de los centros de cultivo y plantas de proceso de la región. Salmónidos y pesca artesanal. El dinamismo de los envíos de salmón —que anotaron un primer trimestre histórico en volumen—, junto con la extracción y procesamiento de centolla, erizos de mar y merluza austral desde los canales de Puerto Natales hacia mercados como Brasil, Estados Unidos y China, sustenta gran parte del flujo comercial de la provincia, que se realiza por vía aérea y terrestre.

2. Ganadería Ovina

Carne y lana. La actividad ganadera de las estancias de Última Esperanza aporta al bloque tradicional de exportaciones de carne ovina (con fuerte demanda en Estados Unidos y Europa) y lana sucia o peinada, que complementan la canasta alimentaria e industrial de la región.

3. Exportación de Servicios (Turismo Receptivo)