Nubosidad parcial, vientos moderados y lluvias débiles se pronostican este fin de semana en Magallanes.
El pronóstico del tiempo en la Región de Magallanes para este fin de semana (viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026) estará marcado por nubosidad parcial, rachas de viento moderado a fuerte y lluvias débiles intermitentes, con un descenso gradual de las temperaturas hacia el domingo.
Punta Arenas.
|Día
|Mín / Máx
|Condición
|Viento y ráfagas
|Viernes 20
|8 °C / 16 °C
|Lluvia débil matinal; nubes y claros por la tarde
|Noroeste, 29 – 49 km/h
|Sábado 21
|5 °C / 14 °C
|Parcialmente nuboso
|Noroeste, 29 – 50 km/h
|Domingo 22
|6 °C / 12 °C
|Parcialmente nuboso con lluvia débil (70 %)
|Oeste, 28 – 52 km/h
|Día
|Mín / Máx
|Condición
|Viento y ráfagas
|Viernes 20
|8 °C / 17–18 °C
|Lluvia débil temprana; parcialmente nuboso luego
|Oeste, 24 – 52 km/h
|Sábado 21
|5 °C / 15 °C
|Nubes y claros
|Noroeste, 22 – 47 km/h
|Domingo 22
|7 °C / 12 °C
|Parcialmente nuboso con lluvia débil (90 %)
|Oeste, 23 – 53 km/h
- Viernes 20: Temperaturas entre 9 °C y 17 °C con lluvia débil y cielo parcialmente nuboso y viento del noroeste con ráfagas moderadas.
- Sábado 21: Temperaturas entre 6 °C y 14 °C, parcialmente nuboso y viento del noroeste de 26 a 49 km/h.
- Domingo 22: Temperaturas entre 7 °C y 13 °C, parcialmente nuboso con 60% de probabilidad de lluvia débil y viento del oeste de 27 a 53 km/h.
- Viernes 20: Temperaturas de 7 °C a 15 °C, con lluvia débil y cielo parcialmente nuboso (70 %) y viento del norte de 13 a 30 km/h.
- Sábado 21: Temperaturas de 6 °C a 13 °C, con lluvia débil y cielo parcialmente nuboso (60 %) y viento del noroeste de 20 a 42 km/h.
- Domingo 22: Temperaturas de 4 °C a 12 °C, con lluvia débil y cielo parcialmente nuboso (80 %) y viento del suroeste de 18 a 39 km/h.
Puntos clave a considerar.
- Viento más intenso: Se registrará especialmente el domingo 22, con ráfagas superiores a los 50 km/h en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.
- Precipitaciones: Se esperan chubascos débiles e intermitentes en la región, destacando la acumulación cercana a los 6 mm el domingo en Puerto Natales. Para actualizaciones oficiales, se recomienda revisar la Dirección Meteorológica de Chile.