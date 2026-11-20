Nubosidad parcial, vientos moderados y lluvias débiles se pronostican este fin de semana en Magallanes.

El pronóstico del tiempo en la Región de Magallanes para este fin de semana (viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026) estará marcado por nubosidad parcial, rachas de viento moderado a fuerte y lluvias débiles intermitentes, con un descenso gradual de las temperaturas hacia el domingo.

Punta Arenas.

Día Mín / Máx Condición Viento y ráfagas Viernes 20 8 °C / 16 °C Lluvia débil matinal; nubes y claros por la tarde Noroeste, 29 – 49 km/h Sábado 21 5 °C / 14 °C Parcialmente nuboso Noroeste, 29 – 50 km/h Domingo 22 6 °C / 12 °C Parcialmente nuboso con lluvia débil (70 %) Oeste, 28 – 52 km/h

Puerto Natales .

Día Mín / Máx Condición Viento y ráfagas Viernes 20 8 °C / 17–18 °C Lluvia débil temprana; parcialmente nuboso luego Oeste, 24 – 52 km/h Sábado 21 5 °C / 15 °C Nubes y claros Noroeste, 22 – 47 km/h Domingo 22 7 °C / 12 °C Parcialmente nuboso con lluvia débil (90 %) Oeste, 23 – 53 km/h

Porvenir .

Viernes 20: Temperaturas entre 9 °C y 17 °C con lluvia débil y cielo parcialmente nuboso y viento del noroeste con ráfagas moderadas.

Temperaturas entre 9 °C y 17 °C con lluvia débil y cielo parcialmente nuboso y viento del noroeste con ráfagas moderadas. Sábado 21: Temperaturas entre 6 °C y 14 °C, parcialmente nuboso y viento del noroeste de 26 a 49 km/h.

Temperaturas entre 6 °C y 14 °C, parcialmente nuboso y viento del noroeste de 26 a 49 km/h. Domingo 22: Temperaturas entre 7 °C y 13 °C, parcialmente nuboso con 60% de probabilidad de lluvia débil y viento del oeste de 27 a 53 km/h.

Puerto Williams .

Viernes 20: Temperaturas de 7 °C a 15 °C, con lluvia débil y cielo parcialmente nuboso (70 %) y viento del norte de 13 a 30 km/h.

Temperaturas de 7 °C a 15 °C, con lluvia débil y cielo parcialmente nuboso (70 %) y viento del norte de 13 a 30 km/h. Sábado 21: Temperaturas de 6 °C a 13 °C, con lluvia débil y cielo parcialmente nuboso (60 %) y viento del noroeste de 20 a 42 km/h.

Temperaturas de 6 °C a 13 °C, con lluvia débil y cielo parcialmente nuboso (60 %) y viento del noroeste de 20 a 42 km/h. Domingo 22: Temperaturas de 4 °C a 12 °C, con lluvia débil y cielo parcialmente nuboso (80 %) y viento del suroeste de 18 a 39 km/h.

Puntos clave a considerar.