Dos equipos de la región de Magallanes compartieron sus investigaciones en el Congreso Nacional Explora 2026.

El encuentro, impulsado por el Ministerio de Ciencia, convocó a 80 estudiantes y 40 docentes de distintas regiones del país, quienes presentaron proyectos que conectan la investigación escolar con los desafíos de sus territorios.

La curiosidad, la creatividad y las ganas de transformar el entorno son parte del motor de una nueva generación de estudiantes que hoy encuentra en la ciencia una herramienta para comprender y aportar soluciones a los desafíos de sus comunidades. Esa es la premisa del Congreso Nacional Explora 2026, que entre el 16 y el 18 de noviembre reunió a estudiantes, docentes y representantes del mundo científico en torno a la investigación y la innovación escolar.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través del Programa Explora, contempló jornadas en Parquemet, el Museo Interactivo Mirador (MIM) y el Centro de Extensión del Instituto Nacional (CEINA), en un evento que se ha transformado en uno de los principales espacios del país para que escolares den a conocer su trabajo científico”.

En esta versión, 80 estudiantes de enseñanza básica y media, acompañados por 40 docentes y asesores científicos, compartieron proyectos de Investigación e Innovación Escolar (IIE) que nacieron desde preguntas e inquietudes presentes en sus propios territorios. Las iniciativas son desarrolladas con el apoyo de universidades y Proyectos Asociativos Regionales (PAR) Explora, fortaleciendo el vínculo entre las comunidades educativas y el ecosistema científico nacional.

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, destacó el papel de las nuevas generaciones en la construcción del conocimiento y la importancia de generar oportunidades para desarrollar sus capacidades.

“Los estudiantes no son solamente receptores de conocimiento: también son protagonistas de su generación. En sus preguntas y proyectos encontramos propuestas que pueden contribuir a resolver los desafíos de sus propias comunidades. Por eso, fortalecer la ciencia desde las escuelas es una apuesta por el futuro de Chile y una responsabilidad que debemos asumir como política de Estado”, afirmó la secretaria de Estado.

Por su parte el seremi de Ciencia, Carlos Olave Solar, señaló que “esta instancia busca generar un espacio de encuentro e intercambio para que niños y jóvenes con vocación científica de todo el país puedan compartir los proyectos en los que han trabajado durante todo el año”. Además, agregó que, al reunir investigaciones originadas en distintas regiones, “reafirmamos nuestro compromiso con la descentralización y reconocemos el aporte fundamental del conocimiento territorial para abordar los diversos desafíos de Chile”.

También felicitó a los estudiantes del Liceo Juan Bautista Contardi (Punta Arenas) y de la Escuela Coronel Santiago Bueras (Puerto Natales), quienes representaron a la región con los proyectos “Wally: gemelo digital para la gestión de residuos escolares” y “Detectives del intermareal”, respectivamente.

«Quiero destacar el gran desempeño de ambos equipos; se notó la preparación, el compromiso y el entusiasmo en cada una de las presentaciones. El primero, Wally, es un sistema que utiliza inteligencia artificial para gestionar residuos y cuyo propósito es automatizar la captura de datos para hacer más eficiente el reciclaje y la limpieza en las escuelas. El segundo proyecto comparó zonas del intermareal con y sin presencia humana para analizar cómo se veía afectada, por ejemplo, la alimentación de las aves costeras. Además de levantar esta información, la investigación evaluó la viabilidad de producir un fertilizante o biofertilizante con las algas en descomposición presentes en dichas áreas», concluyó el seremi.

Destacamos que, con este tipo de encuentros, el Ministerio de Ciencia busca seguir fortaleciendo una cultura científica desde edades tempranas, generando espacios para que el talento presente en las aulas se desarrolle y contribuya al desarrollo de Chile.