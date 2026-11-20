Alumnos de Medicina de la Universidad de Magallanes se manifiestan en Avenida Bulnes de Punta Arenas.

En demanda de un petitorio que entregaron en Rectoria de la UMAG, un grupo de alumnos de la Escuela de Medicina de esa casa de estudios se han manifestado esta tarde de viernes 20 de noviembre en la Avenida Bulnes de esta ciudad. Un lienzo fue presentado en público indicando «Medicina en paro».

La manifestación se ha desarrollado sin incidentes, mientras se mantiene un intenso flujo vehicular hacia y desde el sector Norte de Punta Arenas.

Los estudiantes de la UMAG preparan de esta forma una Asamblea de la FEUMAG que se efectuará esta tarde en el campus universitario.

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