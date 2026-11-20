Magallanes dice presente en «Emprende Tu Mente 2026» (#EtMDay2026) destacando su alianza público-privada y oportunidades de inversión.

Una delegación encabezada por profesionales del Gobierno Regional, junto a gremios y empresas estratégicas de la zona, participa en uno de los encuentros de emprendimiento e innovación más grandes del país.

Con una proyección de 200 mil asistentes, la instancia busca posicionar a la región como un polo atractivo para los negocios y el fomento productivo.

Noviembre de 2026.– Con el propósito de consolidar el ecosistema de negocios austral y atraer nuevos capitales, una delegación magallánica participa activamente en “Emprende Tu Mente 2026” (#EtMDay2026), considerado uno de los mayores encuentros de emprendimiento e innovación a nivel nacional.

La comitiva está integrada por profesionales de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, quienes asisten junto a representantes de actores clave del sector privado y gremial: la Corporación de Desarrollo de Magallanes (Cormag), la Cámara de Turismo de Magallanes y de la Antártica Chilena (AustroChile), Antarctic Punta Arenas Logistic (APAL) y ZonAustral.

En un evento que proyecta convocar a cerca de 200 mil asistentes, la presencia conjunta tiene como objetivo principal mostrar al Gobierno Regional como un articulador fundamental de la relación público-privada. Esta gestión responde directamente al mandato de impulsar el fomento productivo, en estricta sintonía con la Estrategia Regional de Desarrollo liderada por la administración del Gobernador Jorge Flies.

Asimismo, la participación en #EtMDay2026 funciona como una vitrina estratégica para dar a conocer las diversas oportunidades de inversión existentes en la región, vinculando el potencial logístico, turístico y comercial de Magallanes con emprendedores, inversionistas y líderes empresariales de todo Chile.